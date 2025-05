As notícias boas e ruins das estatísticas da segurança

INDICADORES Na última terça-feira, o Governo do Estado divulgou o primeiro ciclo do novo sistema de metas para a segurança pública e o resultado pode ser lido como positivo. O Estado alcançou a meta proposta ao reduzir, em março e abril, o número de homicídios em 23,7% na comparação com o mesmo período de 2024.

As estatísticas, porém, pararam de trazer boas notícias quando foram publicados os dados de maio. Nos 14 primeiros dias do mês, 131 assassinatos foram registrados. É até uma redução em comparação com o mesmo período do ano passado, mas é preciso lembrar que maio de 2024 foi um dos períodos mais conturbados na gestão de Samuel Elânio, tanto que ele viria a deixar o cargo já naquele mês.

Reduções tópicas nos indicadores de criminalidade não conseguem trazer uma sensação de efetividade no combate à violência realizado pelo Estado. Continuamos em um patamar bastante alto de ocorrências.

Até agora, as principais respostas apresentadas se dão na ostensividade, com operações permanentes, realizadas a custo de pagamentos de horas-extra e alocamento de policiais de outras regiões. O Governo precisa também ter uma estratégia cristalina no que diz respeito a avanços na investigação, na inteligência e na prevenção policial. Para isso, precisa ter a ajuda de outros entes, sobretudo, o Executivo e o Legislativo federais.