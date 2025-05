Autoridades falam em 20 mortos por tornados em Kentucky e no Missouri

Foto: Allison Joyce / AFP TORNADO deixou rastro de destruição no Kentucky

Autoridades de Kentucky e Missouri, dois estados no centro-sul dos Estados Unidos, relataram mais de 20 mortes ontem, depois que tornados causaram danos significativos na cidade de St. Louis.

O governador do Kentucky, Andy Beshear, anunciou em sua conta na rede X que pelo menos 14 pessoas morreram nas tempestades de sexta-feira. "Infelizmente, espera-se que esse número aumente à medida que recebermos mais informações", acrescentou.

No estado vizinho do Missouri, as autoridades confirmaram sete mortes em um comunicado enviado à AFP, cinco delas em St. Louis.

"Nossa cidade está de luto", disse a prefeita de St. Louis, Cara Spencer, a jornalistas. "A perda de vidas e a destruição são realmente horríveis."

Em St. Louis, cidade de quase 280.000 habitantes, uma igreja sofreu danos graves, segundo imagens da CBS, e socorristas continuavam, ontem, atendendo as vítimas.

Em 2024, acidentes relacionados a tornados causaram 54 mortes nos Estados Unidos, segundo a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA).

A NOAA, agência federal responsável por descrever e prever alterações meteorológicas, demitiu recentemente quase 20% de sua equipe no âmbito dos cortes de gastos públicos do governo Trump.

A Casa Branca também pretende fazer cortes substanciais no orçamento operacional da agência.

A falta de pessoal forçou alguns escritórios locais a suspender seus serviços permanentes de monitoramento climático, informou o The Washington Post na quarta-feira. (das agências)