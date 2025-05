Foto: Jornal O Povo Capa da semana 12/05/2025

1.351 autos de infração ambiental lavrados pela a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) no Ceará em 2024. O número corresponde ao maior índice já registrado desde 2017 e ocorre como resultado de denúncias e fiscalizações feitas no Estado — que pode estar se aproximando de um futuro menos verde. Foram esses dados da reportagem assinada pela jornalista Gabriela Almeida que figuraram como manchete da edição de segunda-feira, 12, do O POVO.