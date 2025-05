Trump diz que vai falar com Putin e Zelensky e acabar com "banho de sangue"

Foto: SAUL LOEB e Maxim Shemetov/AFP (COMBO) Esta combinação de fotos criada em 18 de março de 2025 mostra, da esquerda para a direita, o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky no Salão Oval da Casa Branca em Washington, DC, em 28 de fevereiro de 2025, o presidente dos EUA Donald Trump no Salão Oval da Casa Branca em Washington, DC, em 28 de fevereiro de 2025 e o presidente russo Vladimir Putin em Moscou em 18 de março de 2025. Trump e Putin concordaram em 18 de março de 2025, em interromper os ataques russos contra alvos de energia ucranianos — mas ficaram muito aquém de garantir um cessar-fogo total em um telefonema muito aguardado. Os líderes dos EUA e da Rússia falaram por mais de uma hora e meia e ambos expressaram esperanças de reparar as relações entre os países. (Foto de SAUL LOEB e Maxim Shemetov / várias fontes / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou ontem que ligará para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na segunda-feira às 10h (o que corresponde a 11h do horário de Brasília).

"O tema da ligação será: acabar com o 'banho de sangue' que está matando, em média, mais de 5.000 soldados russos e ucranianos por semana, e com o comércio", disse, em publicação na rede Truth Social.

Depois de conversar com Putin, Trump pretende falar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e com vários membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

"Espero que seja um dia produtivo, que um cessar-fogo aconteça e esta guerra tão violenta, uma guerra que nunca deveria ter acontecido, termine. Que Deus abençoe a todos!!!", publicou.

O Kremlin declarou ontem que um encontro entre Putin e Zelensky será possível, mas somente se ambos os lados chegarem a um acordo prévio, após uma primeira rodada de negociações em Istambul que terminou sem trégua.

A Ucrânia levantou essa questão durante as negociações na sexta-feira, e o principal negociador russo disse que tomou nota.

A reunião de sexta-feira na cidade turca revelou profundas diferenças nas posições de ambos os lados, e o único anúncio concreto foi uma troca de prisioneiros, apesar da declaração da Ucrânia de que a "prioridade" era alcançar um cessar-fogo.

Os bombardeios russos continuaram na Ucrânia ontem, apesar da ameaça de novas sanções contra Moscou por parte dos aliados de Kiev.