Motorista "voa" com carro em duna de Canoa Quebrada; veja vídeo

Foto: Reprodução/Redes sociais CASO ocorreu no sábado, 17, na duna de Canoa Quebrada

Um motorista "voou" com um carro na duna de Canoa Quebrada, Aracati, nesse sábado, 17. O veículo ficou danificado. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais.

De acordo com a prefeita Roberta de Bismarck, o incidente foi causado "por uma condução irresponsável e inaceitável".

"Recebi a notícia com profunda indignação e, de imediato, acionei o comandante da Polícia Militar, o delegado da Polícia Civil e o comandante da Guarda Municipal, solicitando rigor das apurações e ações rápidas", escreveu a prefeita em publicação nas redes sociais.



A gestora, ainda afirmou que a atitude não representa o município de Aracati e "não será tolerado". Na ocasião ela enaltece a cidade e ressalta a preocupação com a segurança dos moradores e turistas.

"Canoa Quebrada é símbolo de beleza, mas também de respeito. Não compactuamos com atitudes que ameacem a segurança de moradores e visitantes. Seguiremos agindo com rigor para garantir que nossas belezas naturais sejam desfrutadas com segurança, respeito e responsabilidade", destaca.

O Secretário de Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck também se pronunciou sobre o caso por meio das redes sociais, com a imagem do caso.

"Absurdo! Definitivamente uma falta de respeito com quem trabalha com o turismo e todas as pessoas ao redor. Não podemos permitir que cenas assim se repitam!", registrou na legenda.

Polícia Civil apura o caso

O POVO contatou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) sobre a ocorrência.

Segundo nota do órgão, um procedimento por crime ambiental foi instaurado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas, registra a nota.

“Um procedimento por crime ambiental foi instaurado pela PC-CE, que apura, por meio da Delegacia de Aracati, as circunstâncias do fato”, conclui a SSPDS.



O POVO não localizou a Guarda Municipal para mais informações.

Veja vídeo: