UFC ainda aguarda autorização para ocupar terreno do São Pedro após mais de um ano da demolição

Foto: FCO FONTENELE PLACA da SPU foi colocada no terreno do antigo Edifício São Pedro

A Universidade Federal do Ceará (UFC) ainda aguarda liberação oficial de ocupação do terreno do antigo Edifício São Pedro, mesmo após mais de uma ano da demolição do prédio. A Universidade segue impedida de realizar obras ou qualquer tipo de ocupação do terreno. A instituição chegou a receber a guarda provisória da local, concedido pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU), em junho do ano passado.

LEIA TAMBÉM | Motorista que "voou" sobre duna em Canoa Quebrada é autuado e pode ter CNH suspensa



A Universidade está proibida de dar qualquer destinação pública ao espaço, conforme decisão da 3ª Vara Federal do Ceará, em ação movida pelos antigos proprietários do prédio demolido. A ordem tem caráter provisório, e deve ser reavaliada.

Segundo informações da Procuradoria Geral do Estado, a ação contesta decisão da SPU, considerando que o órgão não seguiu procedimentos necessários no processo de retomada do imóvel junto a União.

Terreno abrigará Centro Cultural de Iracema

A UFC informou que o terreno seria destinado à construção do Centro Cultural de Iracema, espaço com foco em "cultura, arte, entretenimento e eventos". Atividades culturais e artísticas foram pensadas para o local. As obras só poderão ocorrer quando a instituição tiver a posse definitiva do local.

Enquanto a posse do terreno permanecer de maneira provisória, a UFC planeja a criação de uma praça que possa abrigar eventos diversos. O projeto de implementação da praça está pronto desde setembro de 2024, e aguarda apenas autorização judicial para dar andamento ao plano.

Custódio Almeida, reitor da UFC, falou sobre os planos da instituição para o local: "antes da execução do projeto definitivo, que será um prédio de 7 ou 8 andares, nós vamos construir uma praça de eventos, enquanto aguardamos toda a tramitação para que a licitação seja concluída, para o terreno não ficar sem nenhuma atividade", disse.

Custódio afirmou que aguarda decisão judicial para dar andamento no projeto. O reitor afirma ainda que o local segue interditado, sem ter nenhuma atividade.

"Agora estamos aguardando as decisões judiciais sobre o terreno, para poder levar adiante os nossos projetos. Enquanto as decisões não são tomadas, a área está interditada para qualquer tipo de edificação”, conclui Almeida.