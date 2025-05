Após protestos de alunos, PM anuncia reforço de policiamento na UFC

Foto: AURÉLIO ALVEs REFORÇO policial foi anunciado pela PM-CE

A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) divulgou nesta quarta-feira, 21, reforço no policiamento das ruas ao redor dos campi da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza. A decisão chega cinco dias depois de aluno do curso de Farmácia ser esfaqueado ao reagir à tentativa de assalto na última sexta-feira, 16.

Em informe, a PM destacou que a intensificação de rondas policiais em motos, carros e bicicletas já “tem acelerado a captura de suspeitos de assaltos” nas áreas que englobam os campi do Benfica, Pici e Porangabuçu.

“Esperamos que essa ação da Polícia possa resolver ou minimizar esses assaltos que estão acontecendo nas vias públicas no entorno ou dentro da estrutura da UFC, mas outras providências também serão tomadas nos próximos dias”, afirmou o reitor da universidade, Custódio Almeida.

“Teremos uma reunião sobre essa temática, reunindo pessoas estratégicas da universidade, e vamos criar uma estrutura definitiva para dar encaminhamentos necessários quando houver situações de violência dentro da UFC, seja na Capital, seja no Interior”, completa.

Homem tenta roubar arma de vigilante da UFC e consegue levar moto | LEIA MAIS

PM anuncia reforço de policiamento na UFC: rondas serão intensificadas

Entre as ações apresentadas para segurança, os agentes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CBPRAIO) têm circulado pelas ruas dos três campi por volta das 5h da manhã e meia-noite.

Na segunda-feira, 19, os estudantes realizaram protestos para solicitar mais segurança, além de reivindicar o aumento do policiamento, que ocorreu após pedido do Gabinete da Reitoria à Casa Civil do Governo do Estado.

A solicitação durante as tratativas indicava “a instalação de postos de monitoramento policial em dois pontos do campus do Porangabuçu”, mas outros deverão ser solicitados nos campi da Capital, de acordo com o titular da Superintendência de Infraestrutura da UFC (UFC Infra), Renato Guerreiro.

O reforço realizado na semana anterior também resultou na captura de suspeitos. Nesta quarta-feira, 21, um homem foi preso em flagrante ao assaltar um ônibus na avenida Mister Hull, em frente a uma das entradas do campus da UFC.

Denúncias: veja contato

Em recomendação da UFC, a comunidade universitária deve entrar em contato com a Divisão de Vigilância e Segurança da universidade pelo telefone (85) 3366.9190, para informar sobre os delitos

O registro do Boletim de Ocorrência (B.O.) também é recomendado para casos dentro e fora da universidade. O apontamento pode ser realizado presencialmente, em uma delegacia, ou de forma virtual, pelo site: www.delegaciaeletronica.ce.gov.br.

UFC concede graduação póstuma a Bergson Gurjão, estudante morto na ditadura | VEJA