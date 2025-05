Operação cumpre mandados de busca e apreensão em presídios no Ceará e em São Paulo

Foto: Divulgação/MPCE Ação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MP

A 15ª fase da operação Gênesis, do Ministério Público do Ceará (MPCE), deflagrada na manhã desta quinta-feira, 22, cumpriu sete mandados de busca e apreensão, sendo três em presídios no Ceará e um em São Paulo. Além disso, 12 pessoas são investigadas por integrar uma organização criminosa de origem paulista com atuação em Fortaleza.

A nova fase da operação foi realizada após uma denúncia apresentada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MP, contra os alvos. Eles foram denunciados por integrar organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal e comercialização de arma de fogo.

Conforme as investigações, interceptações telefônicas revelaram algumas condutas criminosas entre os investigados, como homicídios, tráfico de drogas e associação para o tráfico, porte ilegal e comercialização de arma de fogo.

Ainda segundo o MP, a partir das comunicações realizadas pelo alvo principal, apontado exercendo função de “Geral do Estado” na facção criminosa, foi possível identificar os demais integrantes alvos da nova fase da operação.

Também foram interceptadas conversas envolvendo tanto pessoas inseridas no sistema prisional quanto indivíduos fora dele, o que elucidou decisões tomadas pela facção e crimes cometidos por seus integrantes entre os anos de 2016 e 2017.

A operação contou com o apoio da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e da Secretaria de Administração Penitenciária e de Ressocialização do Estado (SAP). Os mandados foram expedidos por meio da Vara de Delitos de Organizações Criminosas.

Iniciada em 2016, a operação Gênesis teve início a partir de uma investigação do MP. Na época, o objetivo era apurar a ação de grupos ligados a organizações criminosas e responsáveis pelo tráfico de drogas e armas, assaltos e homicídios em Fortaleza e na Região Metropolitana.