Três homens são assassinados a tiros a caminho do trabalho em Maracanaú

Foto: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO VÍTIMAS trabalhavam como serventes e foram mortos a caminho do trabalho

Três homens foram assassinados a tiros enquanto estavam a caminho do trabalho na manhã de ontem, 22. O crime aconteceu em uma localidade conhecida como comunidade da Barragem, no bairro Colônia Antônio Justa, no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

No local, os corpos das vítimas foram encontrados ao lado de bicicletas que eram utilizadas para o deslocamento do trio até o local de trabalho. Eles estariam atuando como serventes em um canteiro de obra localizado nas proximidades onde o crime aconteceu.

O POVO apurou que os suspeitos da ação criminosa seriam integrantes da facção criminosa de origem cearense Guardiões do Estado (GDE). No entanto, ainda não há informações da motivação dos assassinatos.

Os suspeitos teriam utilizado armas longas e pistolas para executar as vítimas. Os três homens foram alvejados, principalmente, na região da cabeça.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que três corpos de três vítimas, do sexo masculino ainda não identificadas, foram localizadas com lesões a bala.

A pasta disse que o crime está sendo investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Metropolitana de Maracanaú. “Diligências são realizadas no intuito de identificar autoria do crime”, afirma o órgão. (Colaborou Cláudio Ribeiro)

O titular da SSPDS, Roberto, Sá afirmou que uma pessoa foi conduzida à Delegacia Metropolitana de Maracanaú para ser ouvida sobre o triplo homicídio.



A declaração foi feita na noite de ontem durante a cerimônia alusiva aos 190 anos da Polícia Militar do Ceará (PM-CE). O secretário afirmou ser cedo para determinar autoria ou motivação do crime, mas garantiu que as Forças de Segurança do Estado não irão “parar um segundo sequer dia e noite atrás desses criminosos”.



Na ocasião, Sá ressaltou ainda ser preciso o endurecimento da legislação penal no Brasil visando “separar o joio do trigo”, ou seja, os criminosos acusados de crimes graves daqueles que praticaram crimes menos graves. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso. (Colaboraram Mirla Nobre e Cláudio Ribeiro)