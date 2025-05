Elmano anuncia retorno de voo Fortaleza-Orlando; Gol havia anunciado suspensão da rota

Foto: Glauber M Costa/Especial para O POVO Gol agora opera voos de Fortaleza para Orlando, Miami e Buenos Aires

O governador Elmano de Freitas (PT) disse na noite da sexta-feira, 23, que o voo da Gol de Fortaleza a Orlando, nos Estados Unidos, deverá ser restabelecido. Elmano fez a postagem com o anúncio logo ao retornar de São Paulo, onde teve uma reunião com Celso Ferrer, CEO da empresa. A comitiva cearense contou ainda com Chagas Vieira, secretário da Casa Civil, e Eduardo Bismarck, secretário de Turismo.

“Tive uma reunião muito importante com a diretoria da Gol sobre a malha aérea do Ceará sobre os voos internacionais e internos. Tomamos decisões importantes. Primeiro, a garantia de que se manterá a conexão direta de voo de Fortaleza aos Estados Unidos, especialmente por Orlando, o que é muito importante para o nosso turismo. E continuar a garantia do voo para Miami, especialmente no período de maior frequência do ano.”, disse.

O governador disse ainda que haveria novidades sobre voos internacionais, principalmente para rotas da América do Sul. “Temos um êxito significativo de voos de rotina da América do Sul para o Ceará. Estamos dialogando para a garantia de novas rotas, assim como para o aumento de voos de outros destinos do Brasil, voos internos para Ceará e Fortaleza.”, completou.

“Estas são conquistas importantes e vamos continuar a dialogar com a Gol, com a segurança de que muito em breve anunciaremos novos voos, sejam internos ou internacionais.”, finalizou.

