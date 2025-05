Quiterianópolis recebe ação de imunização para indígenas do Ministério da Saúde

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Imagem de apoio ilustrativo. Frasco de imunizante

Atendendo a demanda dos povos indígenas do Município de Quiterianópolis, a 409,27 km de Fortaleza, o Ministério da Saúde leva maia uma edição do Mês de Vacinação dos Povos Indígenas neste sábado, 24. O evento acontece no Polo de Crateús, na Aldeia Fidélis, iniciando às 9 horas, com a Escola Indígenas Carlos Levy como ponto de encontro.

O intuito é atualizar o esquema vacinal de crianças, adolescentes, adultos e idosos, com a aplicação de todas as vacinas que constam no Calendário Nacional de Vacinação. A expectativa é atender 250 indígenas dos povos Tabajara, Potyguara, Kariri, Kalabaça e Tupinambá sejam beneficiados.

A mobilização de cada polo base é de responsabilidade da própria equipe, para intensificar os atendimentos no dia da campanha e assegurar que todos sejam devidamente assistidos com a ação.

“O MVPI integra o calendário de saúde indígena brasileira e demonstra o compromisso do atual governo com a ampliação da cobertura vacinal nos territórios. Nossa intenção no Estado do Ceará é chamar a atenção para a necessidade de garantir que as altas coberturas vacinais continuem”, disse o secretário de Saúde Indígena da pasta, Weibe Tapeba.

Segundo o secretário, a meta para 2025 é imunizar cerca de 72 mil indígenas em todo o país, com atuação em todos os 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs).

O Mês de Vacinação dos Povos Indígenas é uma ação anual da pasta federal da Saúde, que atua na redução de desigualdades no acesso à imunização.

A ação acontece em todos os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), localizados nas cinco regiões do país e conta com atividades estratégicas para que todos os territórios sejam contemplados, inclusive os mais remotos.

Confira as vacinas disponibilizadas

Hepatite A e B;

Penta (DTP/Hib/Hep B);

Pneumocócica 10 valente;

VIP (Vacina Inativada Poliomielite);

VRH (Vacina Rotavírus Humano);

Meningocócica C (conjugada);

Febre amarela;

Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba);

Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela);

DTP (tríplice bacteriana);

BCG;

HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano);

Influenza; e

Covid-19;

Varicela (monovalente)

Meningocócica ACWY (MenACWY – Conjugada); e

Pneumocócica 23-valente (Pneumo 23)