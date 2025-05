Luz gratuita para 60 milhões de brasileiros

Foto: O POVO Capa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a medida provisória da reforma do setor elétrico, que amplia a isenção do pagamento da conta de luz para até 60 milhões de brasileiros e deve aumentar a fatura aos demais consumidores no curto prazo. A nova tarifa social prevê a gratuidade da conta de luz para famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa e que consomem até 80 kWh/mês. A MP ganhou destaque e figurou na manchete da edição de quinta-feira, 22, do O POVO.