Floresta empata na Série C; Ferroviário ganha na Série D, Maracanã e Horizonte perdem

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Felipe Cruz comemora gol da vitória do Ferroviário contra o América-RN, no PV, pela Série D

Quatro equipes cearenses entraram em campo ontem pelas Séries C e D do Campeonato Brasileiro. Na Terceirona, o Floresta conquistou empate fora de casa; na Quarta Divisão, o Ferroviário ganhou dentro de casa, enquanto Maracanã e Horizonte foram derrotados.

O Floresta foi até Itu (SP) e ficou no 0 a 0 com o Ituano-SP, no Estádio Novelli Júnior, pela sétima rodada da competição nacional. O Lobo da Vila, agora invicto há cinco partidas (três empates e duas vitórias), chegou a nove pontos e se mantém na faixa intermediária da tabela de classificação, próximo ao G-8.

Na Série D, o Ferroviário levou a melhor sobre o América-RN no PV: 1 a 0, gol de Felipe Cruz. O resultado levou o time coral de volta ao G-4 do Grupo A3, com nove pontos. Na mesma chave, o Horizonte visitou o Central de Caruaru-PE e perdeu pelo placar mínimo, com tento de Leozinho. O Galo do Tabuleiro é o lanterna, com quatro pontos.

Pelo Grupo A2, o Maracanã recebeu o Sampaio Corrêa-MA por 2 a 0, tentos marcados por Jair e Thiago Rosa. No sábado, 24, pela mesma chave, o Iguatu empatou em 1 a 1 com o Tocantinópolis-TO. O Azulão do Centro-Sul é o quarto colocado, e o Bicolor Metropolitano está na sétima posição.