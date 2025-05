Ex-BBBs Eva e Renata recebem homenagem em sessão na Alece

Foto: João Filho Tavares HOMENAGEM à Edisca na Alece

As ex-bbbs, Eva Pacheco e Renata Saldanha participaram nesta segunda-feira, 26, da sessão que homenageou a Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente (Edisca). Ambas são ex-alunas da instituição e ganharam projeção nacional após a participação do reality Show realizado na TV Globo.

O evento teve início às 14 horas no plenário 13 de maio. A solenidade foi aberta pelo deputado De Assis Diniz (PT) e também contou com a presença de Dora Andrade, fundadora da Escola de Dança.

Escola foi fundada em 1991, a Edisca não tem fins lucrativos e desenvolve projetos de dança e ballet para meninos e meninas da periferia de Fortaleza. Além do acesso a projetos culturais, a escola também dá assistência psicológica e educacional às crianças beneficiadas pelas atividades.

Durante a solenidade, o deputado De Assis Diniz disse considerar que o momento era de agradecimento do Ceará. “É um momento muito oportuno para que o Ceará possa agradecer, para traduzir sentimentos e valores e, sobretudo, uma lógica de cuidar, de zelar e fazer com que a pessoa tenha uma centralidade e nesta centralidade um valor humano”, destacou o parlamentar.

“A dança é uma maneira não só de expressar sentimento, mas, também, de organizar e traduzir essa organização em valores que fundam e que, principalmente, dá às nossas crianças e adolescentes os valores das relações sociais”, completou Diniz.

Em entrevista ao O POVO, Dora Andrade disse que ficou feliz pela homenagem, pois conheceu elas quando ainda eram crianças no projeto. “Ver elas trilharem esse caminho, serem reconhecidas nacionalmente, ver a integridade delas, me enche de orgulho e satisfação. Para todos nós que fazemos a Edisca foi uma grande alegria”, destacou ela.

“É importante ser reconhecida no seu próprio programa, na sua própria terra. Tenho muito a agradecer aos deputados e a casa (Alece) por essa homenagem” completou.

A coreógrafa destacou também que com a projeção de Eva e Renata, a Edisca passou a ser mais procurada, por pessoas interessadas em conhecer o trabalho, e também a imprensa interessada em saber mais sobre o projeto. “Há uma busca maior de pessoas querendo conversar com a gente sobre as meninas por causa do BBB”.

Dora também destacou que as ex-BBBs vão passar um período sendo embaixadoras da escola e que será organizada uma campanha de doação com o apoio de ambas. “Vai ser uma tremenda ajuda para a instituição”, concluiu Dora.

Ao O POVO, Renata destacou a importância da Edisca na sua formação e nos projetos. “A Edisca teve um papel importante na mudança da minha perspectiva de vida, em saber que eu não precisava sonhar ali na minha comunidade, que eu poderia sonhar muito além, e ir atrás dos sonhos por meio das oportunidades que eu recebi lá dentro, não só na dança, mas fazendo viagens, fazendo cursos de inglês”,

A ex-BBB também disse que a visibilidade por causa do programa em rede nacional aumentou os olhares sobre o projeto de dança. “O holofote do programa nos traz uma voz mais forte para trazer essa visibilidade não só para escola, mas para o terceiro setor no geral, para que ele continue fazendo transformações nas vidas das crianças”.

Eva foi quem finalizou a finalizou a conversa, agradecendo a Edisca e fazendo elogios a atuação do projeto. “A Edisca me ensinou passos sobre dança, mas o que eu aprendi lá foi sobre a vida”.