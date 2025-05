Suspeito de envolvimento em execução de influenciadoras é preso

Foto: Reprodução/redes sociais BIANCA e Beatriz foram mortas na Barra do Ceará

Um homem suspeito de envolvimento na execução de duas criadoras de conteúdo na Internet foi preso nesta segunda-feira, 26 pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), no município de Aracati, a 147,13 quilômetros de Fortaleza.

As duas jovens foram mortas a tiros em 1º de maio, no Vila do Mar, Barra do Ceará, na Capital. Uma das vítimas, uma adolescente de 15 anos de idade, estava grávida.

O indivíduo identificado como Francisco Iago Silva Moreira Castro é do bairro Cristo Redentor e tem antecedentes por roubo, roubo a veículo, tráfico de drogas.

Conforme a PC-CE, durante a ação policial outras duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas. O trabalho foi realizado por meio das equipes da 8ª e da 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Contra Iago havia um mandado de prisão preventiva em aberto pelos crimes de homicídio e organização criminosa relacionado ao duplo homicídio.

O suspeito foi preso em flagrante no dia 27 de março deste ano por outro crime, mas estava em liberdade. Ele é apontado nas investigações como um dos executores, no entanto há outras pessoas envolvidas na ação criminosa.

Bianca dos Santos, de 15 anos, e Maria Beatriz dos Santos, de 20 anos, participavam de "novelinhas" que destacavam situações de violência e tráfico de drogas nas comunidades da capital cearense. Bianca e o namorado eram protagonistas nos vídeos e acumulavam milhões de visualizações em redes como Kwai e Tik tok. (Colaborou Cláudio Ribeiro)

Ataques de facções criminosas e chacina foram registrados após morte de influenciadoras

Após a morte de Maria Beatriz e Bianca dos Santos foram mortas na Vila do Mar, foram registrados ataques de facções criminosas.

Os criminosos responsáveis que mataram as garotas teriam usado moto aquática e um barco a motor na ação. Beatriz morreu no local e Bianca, que estava grávida, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O companheiro de Bianca, Moskow, utilizou as redes sociais para lamentar a morte da influenciadora e afirmou que o caso não ficaria impune. Já a noite, uma tentativa de chacina deixou cinco feridos na Barra do Ceará.

As vítimas não possuíam antecedentes e estavam em um bar quando foram surpreendidas por criminosos em um automóvel. Os ocupantes do carro desembarcaram e efetuaram disparos de arma de fogo. Os cinco feridos foram socorridos, entre eles um idoso de 78 anos.

Antônio Victor de Araújo Ferreira, o Moskow, namorado de Bianca foi preso suspeito de envolvimento na tentativa de chacina. O crime é investigado como uma represália a morte das influenciadoras. O influenciador digital passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida.

Houve protesto no Vila do Mar reivindicando a prisão dos suspeitos do duplo-homicídio que vitimou as influenciadoras. A mãe das garotas, que eram irmãs, utilizou as redes sociais para pedir Justiça. Moradores queimaram colchões e pneus.

Foram registradas ainda ações de depredação de ônibus e escolas ficaram sem funcionar. O clima na Grande Barra do Ceará era tenso e preocupava os moradores.

No dia 6 de maio uma chacina foi registrada em um campo society na Barra do Ceará. Quatro pessoas morreram, entre jovens e adultos que jogavam uma partida de futebol.

Os criminosos chegaram ao local vestidos como policiais civis e ordenaram que as pessoas colocassem as mãos na parede simulando uma abordagem. As vítimas foram baleadas com tiros de fuzil.

Durante a fuga criminosos foram presos e armas foram apreendidas. As investigações identificaram que um drone foi usado para verificar o local antes do ataque.

As forças de segurança realizaram uma série de ações na Grande Barra do Ceará no intuito de combater as ações criminosas.

Ainda no mês de maio, o governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas, anunciou uma série de iniciativas para fortalecer a Segurança Pública. Uma das ações foi a de implantar uma maior fiscalização das pessoas que usam tornozeleira eletrônica.

