CasaCor Ceará 2025: visita técnica abre trabalhos da nova edição

Foto: FÁBIO LIMA MOSTRA retorna para o imóvel da edição de 2023

Mostra de arquitetura, paisagismo, arte e design de interiores, a CasaCor Ceará promoveu na manhã desta terça-feira, 27, um encontro com profissionais interessados em participar da edição de 2025 e integrantes da imprensa cearense, incluindo O POVO. A ação marcou o início dos trabalhos da nova edição.

O “open house”, como foi chamado o encontro, foi realizado no casarão localizado na rua Tibúrcio Cavalcante, 607, no bairro Meireles. O espaço conta com cinco mil metros quadrados e foi o mesmo onde ocorreu a mostra em 2023. Neste ano, o endereço será reinterpretado com nova leitura do terreno e dos ambientes.

Nesta abertura, arquitetos e designers de interiores diretamente envolvidos na construção da CasaCor puderam fazer visitas técnicas e começar a planejar as experiências que serão oferecidas ao público entre 2 de outubro e 16 de novembro. O tema da mostra em 2025 é “Semear Sonhos” e visa refletir sobre caminhos para uma nova forma de habitar e viver nas cidades.

CasaCor Ceará 2025: evento retorna a casarão no Meireles

Com recorde de público em 2023, o retorno do evento ao imóvel na rua Tibúrcio Cavalcante é celebrado por Neuma Figueiredo, diretora da CasaCor. Ela ressalta a felicidade de realizar novamente a mostra na casa e acredita que será possível levar ao público “uma edição ainda mais bela e surpreendente”.

“Aquele ano foi muito importante, porque essa vegetação fez as pessoas se sentirem muito bem. Elas vinham visitar a casa várias vezes. Pretendemos repetir isso em 2025, esse aconchego para as pessoas. Teremos alguns ambientes de entrada antes da bilheteria para já surpreender o visitante”, afirma ao O POVO.

Neuma Figueiredo, diretora da Casa Cor durante a open house Casa Cor 2025 Crédito: FÁBIO LIMA

A diretora da CasaCor Ceará também enfatiza a relevância da mensagem “Semear Sonhos”, que lidera o espírito desta edição: “O tema vem de uma continuação da importância da vida do morador, do aconchego, de onde viemos e para onde queremos ir. Estamos semeando os nossos sonhos para o futuro. Acho que estamos dando cada vez mais importância a isso — e vai caber aos profissionais passarem essa mensagem ao público”.

CasaCor Ceará 2025: sustentabilidade e apoio a produtores locais

Pedro Esdras, também diretor do evento, elenca aspectos que se destacam no casarão localizado no Meireles, como a grande área no espaço e o fato de ser um tipo de imóvel raro: “Conseguimos criar uma atmosfera e um espaço com convivência, para lazer, não somente para visitar a arquitetura, mas para permanência e consumo”, detalha.

A CasaCor Ceará continua visando praticar a sustentabilidade em suas edições, convidando arquitetos e designers de interiores a utilizarem materiais que possam ser reaproveitados em outros projetos. Além disso, contribuir para o trabalho de produtores locais.

“Temos preocupação em reduzir impactos e estimular cada vez mais o desenvolvimento de indústrias locais. Na CasaCor você tem desde um pequeno produtor individual fazendo uma tapeçaria até uma grande indústria. Esse desenvolvimento da economia local também é muito importante”, ressalta.

O imóvel onde será realizada a Casa Cor 2025 conta com cinco mil metros quadrados e foi o mesmo onde ocorreu a mostra em 2023 Crédito: FÁBIO LIMA

Presente na edição de 2023, o arquiteto e urbanista Victo Alves Braga participou do evento desta terça-feira, 27. Ele destaca o potencial do imóvel, uma casa “com ambientes grandiosos” e localizado em “um endereço magnífico”. O profissional pontua novidades de aproveitamento da residência para a edição de 2025.

“Otimizaram os espaços, deixaram maiores, então conseguimos trabalhar de uma melhor maneira as áreas em seus potenciais máximos. A casa está bela. A expectativa é altíssima, porque a mostra sempre é muito viva - e é isso que espero que aconteça novamente neste ano”, declara.



Clique aqui e veja o Guia Vida&Arte - CasaCor