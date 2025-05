O gerente de parceiras estratégicas do Google, Ricardo Fiorotto, realizou ontem, 28, no Espaço O POVO de Cultura & Arte, dois treinamentos para a redação do O POVO. Fiorotto demonstrou como utilizar as ferramentas de Inteligência Artificial (IA) do Google, Gemini e Notebook LM, para otimizar o trabalho dos jornalistas. No segundo treinamento, Ricardo focou na audiência pela busca do Google, elencando fatores de boas práticas na produção de conteúdo.