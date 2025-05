Trio é condenado por latrocínio que matou amapaense e deixou inglês paraplégico no Cumbuco

Foto: Arquivo pessoal RUTH e Philip estavam hospedados em uma pousada no Cumbuco

Três réus acusados de participação no latrocínio (roubo seguido de morte) contra um casal de turistas foi condenado. A turista amapaense morreu e o companheiro dela, um inglês, foi baleado na ação, em 26 de julho de 2024. Os dois foram vítimas de criminosos em uma pousada no Cumbuco, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Artur Edmundo Ferreira Felisberto foi condenado a 33 anos e quatro meses de reclusão em regime fechado; João Laurênio Neto, a 39 anos e sete meses de reclusão; Thales Sampaio Magalhães, a 33 anos e quatro meses de reclusão. A maior pena do Código Penal Brasileiro (CPB) é de 40 anos. A sentença saiu na quinta-feira, 22.

Ruth Mary Silva de Oliveira Ribeiro, de 46 anos, e Philip Donald Eric Gray, 38 anos, estavam no Ceará e se hospedaram no Cumbuco. Eles estavam com uma quantia em dinheiro em espécie e no dia que viajariam para fora do Estado foram surpreendidos por criminosos na pousada.

Os assaltantes balearam as duas vítimas, sendo que Ruth morreu e Philip foi socorrido. Ele permaneceu internado vários dias na UTI e ficou paraplégico. O casal mantinha um relacionamento há sete anos e viajava para se encontrar.

Mesmo internado, o inglês utilizava as redes sociais para denunciar o caso, que teve repercussão internacional. O Consulado da Inglaterra permaneceu em contato com a família do rapaz e, posteriormente, ele voltou ao país de origem. Philip relembra os momentos com Ruth com fotografias e declarações de amor.

Após a divulgação do resultado do julgamento, o inglês compartilhou, nas redes sociais, uma mensagem em português: "Nós conseguimos, meu amor. Fizemos Justiça para você, mas ainda há muitas outras pessoas para cair. Me sinto perdido sem você".

Trabalho da Deprotur identificou envolvidos



O trabalho de investigação desenvolvido pelos policiais do Departamento de Proteção ao Turista (Deprotur) e o delegado Andrade Júnior identificaram pessoas que participaram da ação e obtiveram imagens de câmeras de vigilância, que mostram detalhes da ação.

Dois criminosos chegaram à pousada em uma motocicleta. O passageiro da moto desceu do veículo e entrou na pousada, seguindo em direção ao casal e exigindo a bolsa. Houve reação, e o criminoso efetuou os disparos.

Em seguida, o atirador voltou para a moto. A dupla foge e, a aproximadamente 800 metros da pousada, é feita a passagem do garupeiro para um automóvel modelo HB20. O piloto da motocicleta seguiu para Fortaleza.

Os três homens foram presos, mas havia uma quarta pessoa suspeita, que não foi inserida no processo, que seria uma amiga das vítimas. Ela teria conhecimento do alto valor em dinheiro que o casal possuía nesta viagem e foi apontada pela família de Ruth como suspeita.