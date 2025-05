Barbalha terá novo campus da UFCA com investimento de R$ 69,8 milhões, anuncia Camilo

Foto: Denilson Rodrigues/ Rádio O POVO CBN Cariri EVENTO do MEC anuncia investimentos para a educação no Cariri cearense

A cidade de Barbalha, no Cariri, será contemplada com um campus da Universidade Federal do Cariri (UFCA). O anúncio foi realizado pelo ministro da Educação Camilo Santana durante um evento que apresenta investimentos da pasta no Cariri, nesta sexta-feira, 30. O investimento é de R$ 69,8 milhões.

O novo campus, que será vinculado à Faculdade de Medicina, possibilitará a oferta de três cursos que já estão em fase de regulamentação, sendo Psicologia, Farmácia e Terapia Ocupacional.

Conforme a pasta, outros 11 cursos serão integrados ao longo do tempo, como gestão em saúde; gestão hospitalar; fonoaudiologia; fisioterapia; educação física; biomedicina; nutrição; enfermagem; engenharia biomédica; tecnólogo em histotecnologia; e tecnólogo em vigilância em saúde.

A obra do novo campus será realizada ao longo de quatro anos —- 2025 a 2028 — e prevê um espaço multifuncional com capacidade para receber cursos de graduação, pós-graduação, pesquisa, assistência à saúde e produção de insumos biomédicos. Segundo o prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva (PT), o campus será construído entre os bairros Malvinas e Cirolandia, próximo à Prefeitura.



Na ocasião, foi inaugurado ainda o prédio da Clínica Escola da Faculdade de Medicina da UFCA, também em Barbalha, orçado em R$ 6,3 milhões.

Além disso, Camilo assinou a ordem de serviço para a construção do Hospital Veterinário da UFCA na cidade do Crato, com investimento de R$ 8 milhões vindos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

Ele também anunciou a conclusão da licitação da nova escola de tempo integral na cidade, que somará investimentos de R$13 milhões.

“A única chance de um país crescer, se desenvolver, gerar oportunidade, justiça social, não tem outro caminho a não ser pela educação. Fico muito feliz de participar de uma solenidade como essas, porque além de entregarmos um novo hospital universitário no Cariri, autorizamos mais de R$100 milhões de investimentos para o Ceará", destacou o ministro.

Camilo adiantou também que estava autorizando o repasse de R$ 500 mil pelo Programa Dinheiro Direto na Escola [PDDE] Equidade, “para trabalhar ações antirracistas, levar água potável e esgotamento sanitário para as escolas em Barbalha”.

O programa Partiu IF, que oferece suporte aos alunos do 9º ano do ensino fundamental, também foi contemplado. "Autorizamos recursos para o Partiu lF, cuja primeira turma já está funcionando, beneficiando os alunos do 9º ano da educação básica para se prepararem para a seleção dos institutos federais (IFs)", disse.



Durante seu discurso, Camilo Santana destacou que os investimentos representam um compromisso com o fortalecimento da educação pública, da inclusão social e do desenvolvimento regional. “Estamos garantindo mais oportunidades para nossos jovens e fortalecendo a interiorização do ensino superior, da ciência e da inovação no Ceará”, afirmou o ministro.



Atualmente, o Ministério da Educação oferta seis cursos de formação em educação especial inclusiva e dois em educação para direitos humanos, que já tem alunos na cidade de Barbalha. A depender da resposta da rede municipal, uma nova turma do curso de formação Escola da Terra será aberta, com foco na formação de professores que já atuam na zona rural. O investimento será de R$ 256 mil.

Também será ofertada uma turma de licenciatura em educação do campo, com investimento de R$ 80 mil. Os dois cursos acontecem em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC).

O Ceará conta com R$ 1,7 bilhão de aporte por meio no Novo PAC. Do total, R$ 1 bilhão será destinado para a educação básica, R$ 599,5 milhões vão para a educação superior e R$ 196,9 milhões vão para a educação profissionalizante de tecnológica.

Serão 78 creches e 55 escolas de tempo integral que serão construídas, além da compra de 113 ônibus escolares. Estão previstos também seis novos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e mais um campi da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), em Baturité. Além dos novos hospitais universitários da UFC e da UFCA.



Com informações do repórter Denilson Rodrigues/ Rádio O POVO CBN Cariri