Festa de Santo Antônio: veja quais cidades cearenses tem o santo como padroeiro

Foto: AURÉLIO ALVES CARIDADE, CEARÁ, BRASIL- 20.05.2025: Vista Aérea de Caridade, Igreja Matriz de Santo Antonio em Caridade.

Junho se achega com o brilho, as cores, a fé e as tradições de suas festas — sejam elas religiosas ou não. E de cara, o mês se apresenta com o início dos festejos em honra a Santo Antônio, o primeiro dos três santos juninos celebrados pelos próximos 30 dias.

Nascido com o nome de Fernando, santo Antônio — também chamado de santo Antônio de Pádua ou santo Antônio de Lisboa — é um dos mais populares santos católicos, celebrado em 13 de junho. Ele é conhecido como santo casamenteiro, padroeiro dos humildes e protetor dos objetos perdidos.

Leia também: Barbalha: programação da Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio

O santo casamenteiro é o padroeiro de pelo menos 17 paróquias de 13 cidades do Ceará, sendo destaque em Barbalha, que de 29 de maio a 13 de junho é palco de uma das mais tradicionais festas culturais e religiosas do Estado.

A festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio é considerada patrimônio imaterial do Brasil e uma das maiores festividades do País, com início no dia 16 de maio a 13 de junho. Além de Barbalha, cidades como Araripe, Barro, Cariré, Chaval e Itaitinga também o tem como santo padroeiro, tendo programações diversas até o dia oficial da festa.

Leia também: Viva Santo Antonio: Da fé, do amor e da generosidade

Paróquias que têm Santo Antônio como padroeiro

Arquidiocese de Fortaleza

Área Pastoral Santo Antônio, Caiçara / Canindé

Período de celebração: 30 de maio a 13 de junho

Como chegar: Distrito de Caiçara

Paróquia Santo Antônio, Caridade

Período de celebração: 1 a 13 de junho

Como chegar: rua Plácido Domingos, 200 - Centro, Caridade

Paróquia Santo Antônio, Caucaia

Período de celebração: 1 a 13 de junho

Como chegar: avenida Professora Letícia Marques Cavalcante, s/n – Praça da matriz, Capuan, Caucaia

Paróquia Santo Antônio de Pádua, Granja Portugal

Período de celebração: 1 a 13 de junho

Como chegar: rua Taquari, 2231 - Granja Portugal, Fortaleza

Paróquia Santo Antônio de Pádua, Jardim Iracema

Período de celebração: 1 a 13 de junho

Como chegar: rua Alberto Ferreira, 230 - Jardim Iracema, Fortaleza

Paróquia Santo Antônio de Pádua, Maraponga

Período de celebração: 1 a 13 de junho

Como chegar: rua Lourenço Pessoa, 760 - Maraponga, Fortaleza

Paróquia Santo Antônio de Pádua, Pici

Período de celebração: 1 a 13 de junho

Como chegar: rua Oito de Junho, 120 - Pici, Fortaleza

Paróquia Santo Antônio, Itaitinga

Período de celebração: 1 a 13 de junho

Como chegar: Praça da Matriz, s/n - Centro, Itaitinga

Diocese do Crato

Paróquia Santo Antônio, Araripe

Período de celebração: 1 a 13 de junho

Como chegar: rua Santo Antônio - Araripe

Paróquia Santo Antônio, Barbalha

Período de celebração: 29 de maio a 13 de junho

Como chegar: rua da Matriz, 43 - Centro, Barbalha

Paróquia Santo Antônio de Pádua, Barro

Período de celebração: 31 de maio a 13 de junho

Como chegar: rua Justino Alves Feitosa, 162 - Centro, Barro

Paróquia Santo Antônio, Jardim

Período de celebração: 31 de maio a 13 de junho

Como chegar: rua Padre Miguel Coelho, 09, Jardim

Diocese de Quixadá

Paróquia Santo Antônio, Quixeramobim

Período de celebração: 31 de maio a 13 de junho

Como chegar: rua Cônego Áureliano Mota, 412 - Maravilha, Quixeramobim

Diocese de Sobral

Paróquia Santo Antônio, Aracatiaçu

Período de celebração: 1 a 13 de junho

Como chegar: rua Padre Pedro Rocha,N 81, Aracatiaçu

Paróquia Santo Antônio de Pádua, Cariré

Período de celebração: 1 a 13 de junho

Como chegar: rua Dep. Manoel Rodrigues, 108 - Cariré

Diocese de Tianguá

Paróquia Santo Antônio de Pádua, Chaval

Período de celebração: 3 a 13 de junho

Como chegar: rua Padre Antônio Carneiro, 342, Chaval

Paróquia Santo Antônio, Tianguá

Período de celebração: 30 de maio a 13 de junho

Como chegar: rua Antão Procópio do Nascimento, 440 - Santo Antônio, Tianguá