Pesquisa AtlasIntel aponta nível recorde de desaprovação a Lula

Foto: Evaristo SA / AFP O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva enxuga um olho durante cerimônia de lançamento de um programa para ampliar o acesso aos serviços públicos de saúde no Palácio do Planalto, em Brasília, em 30 de maio de 2025. (Foto de Evaristo SA / AFP)

A desaprovação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a subir e atingiu a maior marca da série histórica da pesquisa AtlasIntel. Na edição divulgada nesta sexta-feira, 30, o índice chegou a 53,7%.

No início da medição, em janeiro de 2024, a parcela de entrevistados que não aprovam o presidente era de 45,4%. Agora, esse é o total dos que o aprovam (45,4%); já 0,7% não soube responder.

Foi o primeiro levantamento do instituto após o escândalo de descontos fraudulentos em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Entre março e abril, a desaprovação havia recuado 3,5 pontos porcentuais, chegando a 50,1%. Ela vinha em alta contínua desde abril de 2024. Ou seja, a crise do INSS não só inverteu a marca do mês passado como elevou a desaprovação aos números mais negativos da série.

Para 60% dos entrevistados, "corrupção" é o maior problema do País, assumindo o topo da lista no lugar de "criminalidade e tráfico". Foram ouvidas 4.399 pessoas entre 19 e 23 de maio. A margem de erro é de 1 ponto porcentual.