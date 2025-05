Trump aumentará as tarifas de aço e do alumínio para 50%

Foto: SAUL LOEB / AFP PRESIDENTE dos EUA, Donald Trump, em visita à US Steel

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 30, que aumentará as tarifas do aço e do alumínio em 25%, totalizando uma taxa de 50%, visando proteger a indústria siderúrgica dos EUA.

"Não vamos permitir que aço seja vendido no exterior sem a devida proteção. As taxas protegem o aço dos EUA contra dumping. Ninguém vai evitá-las", disse ele em discurso na fábrica da US Steel em Pittsburgh. Durante discurso, o republicano havia mencionado apenas tarifas de 50% para o aço, mas a informação incluindo o alumínio foi atualizada horas depois.

Segundo ele, o próprio CEO da US Steel pediu a ajuda do republicano para salvar a empresa. "China estava inundando o mercado de aço dos EUA", pontuou Trump, "evitaremos o aço de baixa qualidade de Xangai".

À respeito do acordo da gigante de aço americana com a Nippon Steel, o presidente comemorou que a US Steel permanecerá nos EUA e enfatizou que o Japão será um excelente parceiro e aliado.

"Nippon insistiu muito no controle da US Steel, mas nós a manteremos. Eles também investirão 2,2 bilhões para aumentar a produção nos EUA", acrescentou.

Ainda sobre a parceria, Trump confirmou que a Nippon Steel investirá US$ 14 bilhões na US Steel e que todos os trabalhadores siderúrgicos americanos manterão seus empregos.

De janeiro a abril deste ano, os Estados Unidos comproaram US$ 207,53 milhões em produtos cearenses, representando 41,4% das exportações cearenses e crescendo 64,9% em relação a 2024. O salto foi puxado pelas exportações de ferro e aço (US$ 133,5 milhões), conforme dados do Ceará em Comex, produzido pelo Centro Internacional de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec).