Geração de emprego corresponde ao ritmo da economia

Foto: FÁBIO LIMA No 1º trimestre, indústria teve destaque na geração de empregos formais, como no segmento de saneamento. Na imagem, obras da Ambiental Ceará, em Maracanaú

A quantidade de postos formais de trabalho gerados em abril de 2025 no Ceará apontada pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados na última semana demonstra a força que o setor de serviços e o da construção civil têm na economia local hoje e corresponde diretamente ao ritmo atual da atividade econômica.

O Ceará tem mantido o crescimento do Produto Interno Bruto ao longo dos últimos trimestres pós-pandemia e o emprego de mais pessoal por esses dois setores, aliada ao investimento público e privado observado em áreas estratégicas ao longo dos primeiros meses do ano, já sinaliza uma nova alta.

Historicamente, o setor de serviços tem a maior participação no resultado do PIB cearense enquanto a construção vive um novo período de "boom", no qual 2025 deve ser um ano de mais recordes, como projetam os construtores. Na prática, de uma forma geral, ao empregar mais, as empresas demonstram que enxergam um ambiente promissor para os negócios no Ceará.

Os desafios a partir destes números? Antes de tudo é preciso manter o estoque de empregos conquistado até agora. Em seguida, conseguir que os salários cresçam.

Mesmo com este desempenho, o Ceará ainda é um estado de grande desigualdade socioeconômica e os momentos de progresso precisam ser aliados ao de distribuição de renda para fazer com que esse crescimento seja sustentável.