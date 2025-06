O alvo em Marina (e no Meio Ambiente)

Foto: Geraldo Magela/Agência Senado MINISTRA de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva

Não foi a primeira vez que um membro do governo ficou de frente ao picadeiro que se tornaram as convocações para comissões no Congresso. Muito além dos questionamentos, que deveriam ser o foco dos encontros, a buscar por "viralizar" nas redes sociais já "esquentou" o clima entre parlamentares e ministros. Camilo Santana e Flávio Dino já passaram por isso. Mas as três horas e meia em que Marina Silva esteve no Senado, foi, por base, um espetáculo dos horrores.

Ao longo de sua vida, Marina teve sua cota de embates, contra a direita e até contra a própria esquerda. Agente política, causou em partidos e em eleições. Sua trajetória, no entanto, se sobressai na defesa da pauta de sua vida: o meio ambiente. É considerada autoridade no assunto e voz quando se fala em mudança climática. Mas, ali, quase sozinha na comissão, Marina não era figura política, mulher, muito menos ministra. Ela era a chance de tentar fragilizar ainda mais as legislações ambientais do Brasil.

"Ponha-se no seu lugar", "a mulher merece respeito, mas a ministra, não", as diversas vezes que o microfone foi cortado e o aumentar da voz, em tom de deboche. Decoro parlamentar? Era a ministra contra os senadores, um deles com o histórico de falar em "enforcá-la". Eles não queriam escutar nem debater, queriam colocar na berlinda do constrangimento quem eles acham ser a "culpada" na demora do processo de exploração da Margem Equatorial e da obra da BR-319.

O episódio tem os requintes de gênero — por que, para eles, como pode uma mulher negra querer não ser submissa? —, mas faz parte de um jogo maior diante da posição ambígua do governo sobre a pauta ambiental. Já que o Planalto e boa parte da base governista apoia a exploração da região, por que não "fritar" a insubmissa Marina?

Bom, basta lembrar que, há poucos dias, o mesmo Senado aprovou o PL que muda as regras do licenciamento ambiental. E, diante de um governo fragmentado, a boiada vai passando, talvez não tão fácil, mas vai indo.