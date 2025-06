Foto: o povo Capa

Das 71 obras rodoviárias entregues no Ceará entre janeiro de 2020 e janeiro de 2024, 29 delas (40,8%), já apresentam algum tipo de defeito. É o que aponta um relatório técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE). Entre os problemas identificados estão buracos no asfalto, fissuras, afundamentos e outras falhas estruturais. Em 16 rodovias os problemas surgiram em menos de um ano após a conclusão. Os dados foram destaque de manchete na edição de segunda-feira, 26.