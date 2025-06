Prática do esporte ainda é elitizada

Além da confirmação teórica, é importante que o método de tratamento através do esporte alcance o maior número de pessoas possível. Para isso, se busca um maior contato da modalidade, parcialmente elitizada, com instituições públicas e projetos sociais.

Na Capital, o Centro de Neurorreabilitação Sarah Fortaleza, localizado no Bairro Passaré, é um dos raros equipamentos públicos que oferecem o serviço gratuitamente.

Ainda assim, a ação carece de uma maior difusão entre o público geral, visto que até mesmo instituições como a Associação Cearense de Parkinson (ACP) informam desconhecer a presença da atividade gratuita em qualquer instituição pública do Estado.

A assistente social e jornalista Gláucia Gondim Tavares, presidente e fundadora da ACP, reitera a importância de tratamentos como o tênis de mesa, mas lamenta o descaso dos agentes públicos com essa parcela da sociedade: "Os pacientes de Parkinson no estado do Ceará vivem à deriva".

Em resposta, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) apontou que as unidades da Rede Sesa atendem pacientes com suspeita ou diagnóstico de doenças neurológicas, incluindo Parkison, a partir de encaminhamento da Central Regulação do Estado ou de Unidades Básicas de Saúde.