Brasil e França devem fazer nova declaração climática

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja à França, entre os dias 4 e 9 de junho. Espera-se que haja o anúncio de uma nova declaração climática conjunta de Lula e do presidente francês, Emmanuel Macron. Segundo Flávio Goldman, diretor do Departamento de Europa do Ministério das Relações Exteriores, a pauta tem relação com o engajamento dos países nesse tema e a necessidade de maior mobilização internacional para a COP30 [Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas], sediada pelo Brasil. "Também esperamos acordar a criação de um corredor marítimo descarbonizado com a França". Lula e Macron devem assinar 20 atos bilaterais, entre acordos de cooperação na área de vacinas, segurança pública e de educação. Um anúncio de investimentos entre os dois países também é esperado. (Agência Brasil)