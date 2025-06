Foto: James Linhares Última edição da Expo Ceará Química movimentou R$ 8 milhões em negócios.

A indústria química do Ceará projeta movimentar R$ 12 milhões em setembro, quando realiza a 8ª edição da Expo Ceará Química. O montante representa um incremento de 50% sobre os R$ 8 milhões girados no ano passado. Há também a expectativa, segundo informa o Sindicato das Indústrias Químicas do Estado do Ceará (Sindquímica-CE) ao O POVO, de ampliar o número de visitantes de 1,2 mil para 1,5 mil neste ano. (Armando de Oliveira Lima)