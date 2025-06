Chacina do Curió: ex-PM é condenado nos EUA por mentir sobre participação no caso

Foto: Reprodução/Interpol O ex-PM Antônio José de Abreu Vidal Filho quando seu nome foi incluído na lista dos procurados da Interpol

O ex-policial militar Antônio José de Abreu Vidal Filho, de 31 anos, foi condenado pela Justiça dos Estados Unidos a 16 meses de prisão por ter mentido sobre sua participação na Chacina do Curió, em seu pedido de asilo em uma audiência de imigração. A sentença foi proferida pelo Tribunal Federal de Boston, na última quinta-feira, 29.

A Chacina do Curió deixou 11 mortos entre a noite do dia 11 e a madrugada de 12 de novembro de 2015, nos bairros Barroso, Lagoa Redonda, Curió e Messejana, em Fortaleza. As vítimas tinham entre 17 e 41 anos de idade. O crime resultou na denúncia de 45 policiais militares, entre eles o ex-PM agora também condenado pela Justiça norte-americana.

Em 2020, o policial pediu asilo e teria garantido que nunca havia sido acusado, indiciado, preso, detido, interrogado ou encarcerado em qualquer país. Em fevereiro do ano passado, em uma audiência de imigração, o policial afirmou que nunca havia mentido e que omitiu informações sobre envolvimento no crime.

Em junho, ele foi denunciado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por mentir sobre sua participação na ação criminosa durante o processo de obtenção do visto para entrar e permanecer nos EUA.

Na época, afirmou não ter mentido no processo de obtenção do visto, pois não havia sido condenado até então pelos assassinatos. Conforme informações do portal Boston.com, o agente chegou a ser indiciado por um júri federal e se declarou culpado de duas acusações.

No Brasil, em junho de 2023, o ex-policial foi condenado a 275 anos e 11 meses de prisão pela participação na Chacina do Curió. Ele acompanhou o julgamento por videoconferência. Após a sentença, teve seu nome incluído na lista de procurados da Interpol e acabou preso nos Estados Unidos.

Antônio José integrava os quadros da PM do Ceará, mas é natural de São Luís, capital maranhense. Morava na cidade de Malden, acompanhado da esposa, que fazia uma pós-graduação no país. Eles tiveram uma filha, nascida já em solo norte-americano. O ex-policial poderá ser deportado ao Brasil após cumprir a pena de 16 meses de prisão.