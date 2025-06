Gripe aviária: ave doméstica é investigada em Quixeramobim, interior do Ceará

Foto: Reprodução/ Guitar_Tawatchai/ Freepik CEARÁ adota medidas do Governo Federal para prevenir gripe aviária

O Ceará tem um caso de suspeita de gripe aviária (influenza aviária de alta patogenicidade, H5N1) em investigação, em Quixeramobim, a 212,24 km de Fortaleza. Com isso, são 12 aves em exames no Brasil.

Conforme dados Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), por meio da plataforma de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, no Estado, já são contabilizadas 26 análises, cujas doenças-alvo são Influenza Aviária e Doença de Newcastle.

Destas, 16 avançaram com a caracterização de sintomas, mas todas até então foram descartadas, sobrando somente a deste município cearense, o segundo mais populoso do Sertão Central.

A suspeita atual se trata de uma galinha doméstica e a amostra da ave foi enviada pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri) para diagnóstico laboratorial do Mapa.

Segundo o Ministério, os focos em aves silvestres são geralmente encerrados após o diagnóstico definitivo e a disposição final das carcaças.

Porém, em locais com concentração de aves silvestres, os focos podem ser mantidos abertos para incluir novos casos por critérios clínicos e epidemiológicos.

No Brasil, já foram realizadas 4.063 avaliações, sendo 1.129 enviados para exames, restando as 12 em análise atual. Esses números são da atualização mais recente, do Mapa, que publica boletim às 13h e às 19h.

Apenas uma suspeita em planta comercial está em investigação, em uma granja de Anta Gorda (RS).

Oito casos são apurados em aves de subsistência, nos municípios mineiros de Bom Despacho, Divinópolis, Lagoa da Prata, Mateus Leme, Novo Cruzeiro e Ribeirão das Neves, além de Quixeramobim (CE) e Itajuípe (BA).

Três suspeitas envolvem aves silvestres, em Belo Horizonte (MG), Santo Antônio do Monte (MG) e Brasília (DF).

As investigações são corriqueiras no sistema de defesa agropecuária nacional, já que a notificação é obrigatória.

Leia mais Gripe aviária: quais os sintomas em humanos e o risco de levar à morte

Sobre o assunto Gripe aviária: quais os sintomas em humanos e o risco de levar à morte

A influenza aviária é uma doença de notificação obrigatória imediata aos órgãos oficiais de defesa sanitária animal do País.

Produtores rurais, técnicos, proprietários, prestadores de serviço, pesquisadores e demais envolvidos com a criação de animais devem notificar imediatamente os casos suspeitos da doença ao Serviço Veterinário Oficial (SVO).

O Brasil já realizou mais de 2.500 investigações de suspeitas de gripe aviária desde maio de 2023, quando houve a primeira ocorrência em ave silvestre, segundo o Ministério da Agricultura.

Até o momento, há um caso confirmado de gripe aviária em granja comercial no País, em Montenegro, em um matrizeiro de aves na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

No total, o País já registrou 166 casos da doença em animais silvestres no País (sendo 162 em aves silvestres e 4 em leões-marinhos), três focos em produção de subsistência, de criação doméstica, e um em produção comercial, somando 170 ao todo no País.

Adagri informou que chance de contágio em humanos é baixa



Apesar de ainda não ter retornado sobre o caso de Quixeramobim, a Adagri tem o posicionamento de recomendar que os criadores tomem “medidas rigorosas para evitar a entrada da doença em suas propriedades”.

Dentre elas, a aquisição de aves apenas em locais registrados na agência, a garantia de que o transporte dos animais seja acompanhado da Guia de Trânsito Animal (GTA) e a adoção de práticas de biosseguridade.

Em relação aos consumidores, a entidade sempre ressalta não haver a necessidade de preocupação, já que a Influenza Aviária “não é transmitida pelo consumo de carne de frango ou ovos”.

Assim, os riscos de contágio para seres humanos é considerado baixo, até mesmo para os indivíduos que possuem contato direto com as aves doentes.



E caso qualquer cidadão tenha alguma suspeita de ave infectada, pode entrar em contato com a Adagri, por meio do telefone (85) 3108-2747 ou procurar um dos 40 Núcleos Locais de Atendimento espalhados pelo Interior.

(Com Agência Estado e colaborou Maria Clara Moreira/Especial para O POVO)

Governo confirma primeiro foco de gripe aviária em granja no Brasil | O POVO NEWS

Mais notícias de Economia