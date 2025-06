Primeira parcela do 13º salário será paga no dia 1º de julho

Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil EXPECTATIVA é injetar R$ 3,3 bi na economia cearense

O Governo do Ceará e a prefeitura de Fortaleza anunciaram ontem a antecipação da primeira parcela do 13º salário para o dia 1º de julho. A gratificação, somada ao pagamento da folha regular, nas duas esferas de gestão, tem potencial de injetar R$ 3,3 bilhões na economia cearense.



No caso dos servidores estaduais, o benefício atinge cerca de 180 mil pessoas, dentre ativos, inativos e pensionistas, e deve injetar R$ 2 bilhões na economia cearense, somando com a folha regular.



Já na prefeitura de Fortaleza, são mais de 53 mil servidores, entre ativos, inativos e aposentados contemplados. O impacto é estimado em R$ 1,3 bilhão, considerando a soma dos salários de maio, pagos neste fim de semana, e o de junho, no próximo dia 1°.

O anúncio foi feito pelos gestores pelas redes sociais."Essa medida movimenta o comércio e aquece o mercado local. É dinheiro circulando, gerando empregos e oportunidades para todos!", disse o governador Elmano de Freitas (PT), em publicação no X.

Evandro Leitão (PT) explicou que a primeira parcela corresponde a 40% do valor do décimo terceiro integral. O restante será pago em dezembro."Boa notícia para os servidores e servidoras do município. A primeira parcela do 13° salário estará na conta no dia 1° de julho, beneficiando mais de 53 mil servidores entre ativos, inativos e aposentados. Injetaremos mais de R$ 1,3 bilhão na economia da nossa cidade em pouco mais de 30 dias."



Para se ter ideia, por regra, a primeira parcela do 13º salário dos servidores é paga no mês de novembro de cada ano.



Sobre a antecipação, o titular da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE), Alexandre Cialdini, reforçou que o ato é resultado do equilíbrio fiscal do Governo do Ceará, "cujos esforços estão centrados na valorização dos servidores, na prestação de serviços de qualidade para os cidadãos e no fortalecimento da economia local."



Para ele, a medida beneficia não somente os servidores, "mas a toda a sociedade cearense, permeando positivamente os diversos setores econômicos", destacou.