Concurso ITA 2026: edital para seleção é publicado e inclui Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE UNIDADE do ITA no Ceará será na Base Aérea de Fortaleza

O Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) publicou o edital de seleção do vestibular 2026, no qual estabelece os critérios de seleção dos alunos. As inscrições começam nesta quarta-feira, 4 de junho.

Com sede em São José dos Campos (SP), o ITA terá a partir desta edição da seleção vagas para o campus avançado de Fortaleza (CE), localizado na Base Aérea de Fortaleza.

As informações constam no Diário Oficial da União (DOU), mas os anexos com a previsão do cronograma das provas devem ser revelados a partir desta quarta-feira, 4 de junho.

Como fazer a inscrição para o vestibular do ITA 2026?

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela Internet, no endereço http://vestibular.ita.br.

“O candidato deverá observar rigorosamente as Instruções e os comunicados divulgados na página de internet do Concurso”, observa o texto do edital.

As Instruções encontram-se publicadas em Diário Oficial da União e ficarão disponíveis, durante toda a validade do Concurso, no mesmo site.

Quantas vagas o ITA oferece no vestibular 2026?

O ITA oferece 180 vagas para novos alunos no vestibular 2026, “sendo 144 (cento e quarenta e quatro) vagas destinadas à ampla concorrência e 36 (trinta e seis), as vagas destinadas aos candidatos cotistas, autodeclarados negros.”

Destinado somente a brasileiros natos, o concurso do ITA exige ainda que o candidato complete 25 (vinte e cinco) anos até 31 de dezembro de 2026, “ano da matrícula para ingresso no Curso de Graduação em Engenharia do ITA, que equivale a ter no máximo 24 (vinte e quatro) anos até 31 de dezembro de 2026”.

Qual a duração dos cursos do ITA?

Os cursos de graduação em Engenharia no ITA têm duração de cinco anos, dos quais os dois primeiros anos constituem o Curso Fundamental, com conteúdos básicos de Engenharia, e os três últimos anos correspondem aos Cursos Profissionais, específicos para cada especialidade de Engenharia.

Qual o cronograma de inscrição para o vestibular do ITA 2026?

Inscrições: 4 de junho a 13 de julho de 2025



Pagamento da taxa de inscrição: data a ser divulgada a partir de 4 de junho



Envio para requerimento por candidatos de condições especiais: data a ser divulgada a partir de 4 de junho



Comunicação do deferimento ou indeferimento sobre as condições especiais: data a ser divulgada a partir de 4 de junho



Impressão do Cartão de Inscrição contendo o endereço do local de exame. O candidato deverá acessar a página do Vestibular e imprimir o Cartão de Inscrição: 29 de setembro de 2025

Quantas fases tem o vestibular do ITA 2026?

O vestibular do ITA 2026 tem duas fases, estabelecidas da seguinte forma:

Primeira fase

Exame de Escolaridade, com prova em um único dia, composta por questões objetivas de Matemática, Física, Química e Inglês.

Data: 5/10/2025

Segunda Fase

Exame de Escolaridade, com provas em quatro dias, compostas por questões dissertativas.

Datas:

28/10/2025 (terça-feira) / Matemática / Início: 13h / Duração: 4 horas



29/10/2025 (quarta-feira) / Química / Início: 13h / Duração: 4 horas



30/10/2025 (quinta-feira) / Física / Início: 13h / Duração: 4 horas



31/10/2025 (sexta-feira) / Português / Início: 13h / Duração: 4 horas

Terceira Fase

A Inspeção de Saúde.



Data a ser divulgada a partir de 4 de junho.

Onde vão acontecer as provas do vestibular do ITA 2026?

As provas serão realizadas nas cidades de:

Belém-PA



Belo Horizonte-MG



Brasília-DF



Campinas-SP



Campo Grande-MS



Cuiabá-MT



Curitiba-PR



Florianópolis-SC



Fortaleza-CE



Goiânia-GO



Juiz de Fora-MG



Londrina-PR



Manaus-AM



Natal-RN



Porto Alegre-RS



Recife-PE



Ribeirão Preto-SP



Rio de Janeiro-RJ



Salvador-BA



São José dos Campos-SP



São José do Rio Preto-SP



São Luís-MA



São Paulo-SP



Teresina-PI



Vitória-ES



