Jornalista do O POVO+ recebe homenagem na Alece por produção de jornalismo de Games

Foto: Sarah Costa O jornalista Wanderson Trindade é o segundo, da direita para a esquerda

O jornalista Wanderson Trindade recebeu homenagem na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) na noite dessa terça-feira, 3, em sessão solene dedicada à Liga Cearense de Games.

Além de coordenador da Central de Dados do O POVO+, Wanderson é repórter e colunista especializado em Games. Em setembro de 2024, venceu o primeiro lugar do Prêmio Sebrae de Jornalismo, na categoria Texto, com a série de reportagens Games como Negócios.

A cobertura de Games do jornalista foca no potencial dos jogos eletrônicos de impulsionarem o desenvolvimento socioeconômico de comunidades e de ampliarem os debates sobre a representatividade de minorias sociais.

"O cenário dos esportes eletrônicos no Ceará é movimentado por talentos e iniciativas que merecem ser conhecidos. Contar essas histórias, que muitas vezes revelam trajetórias de superação e transformação social, se tornou uma missão que assumi há alguns anos ao escrever uma coluna de games no O POVO+", comenta o homenageado. Para Wanderson, dar visibilidade ao ecossistema dos jogos eletrônicos é "uma forma de reconhecer o esforço coletivo que faz o segmento crescer no Estado".

"Ser homenageado hoje não representa apenas uma conquista pessoal, mas o reconhecimento de todo um setor que pulsa e se reinventa todos os dias no Ceará", comemora.

A sessão foi requerida pelo deputado Bruno Pedrosa (PT) e subscrita pelos deputados Agenor Neto e Davi de Raimundão.