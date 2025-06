Azul inaugura voo direto para Portugal a partir do Nordeste

Foto: FERNANDA BARROS Rota Recife - Porto terá duas frequências semanais

A Azul Linhas Aéreas realiza nesta quarta-feira, dia 4, o voo inaugural que conecta Recife (PE) a Porto, em Portugal. Esta é a primeira rota da companhia aérea para a Europa a partir do Nordeste e a segunda frequência internacional lançada em quatro dias.

No dia 1º de junho, também foi iniciada a rota para Porto, partindo de Viracopos, em Campinas. Porto é a segunda maior cidade de Portugal, atrás apenas de Lisboa, e um importante destino turístico de brasileiros.

No caso de Recife, os voos partirão sempre às quartas e sextas-feiras, com saída às 18h30 e chegada em Porto às 6h30 do dia seguinte. O retorno ocorre às 10h de Porto, com chegada às 14h05, na capital pernambucana, sempre às quintas-feiras e domingos.

A malha será feita com a aeronave Boeing 767, com capacidade para 259 passageiros, sendo 14 em classe executiva e 245 em econômica.

Esses lançamentos ocorrem em meio às repercussões do pedido de reestruturação judicial nos Estados Unidos.

O Chapter 11 é um processo de reorganização financeira supervisionado por um tribunal dos Estados Unidos que permite às empresas reestruturarem seu balanço patrimonial enquanto continuam operando normalmente.

A partir deste instrumento legal, a Azul pretende eliminar aproximadamente US$ 2 bilhões em dívida total financiada, reduzir obrigações de arrendamento e otimizar sua frota.

Em comunicado, a empresa informou que a reestruturação conta com o apoio de seus principais parceiros financeiros e inclui US$ 1,6 bilhão (cerca de R$ 9 bilhões na cotação atual) em financiamento durante o processo. Além disso, a empresa planeja até US$ 950 milhões (R$ 5,3 bilhões) adicionais em novos aportes de capital após a conclusão da reorganização.

Operação no Nordeste

A rota Recife-Porto reforça a estratégia da Azul de expandir sua malha internacional a partir de hubs regionais. No dia 10 de junho, a aérea inicia a operação da rota Recife - Madri, na Espanha.

De acordo com a companhia, já são 28 cidades atendidas no Nordeste, com média de 158 voos diários.

Somente no hub da Azul em Recife, são operados 30 destinos, três deles, internacionais. Com média de 69 voos diários.

Já no Ceará, a Azul opera 11 voos diários, a partir de três cidades: Fortaleza (voos para 6 destinos); Juazeiro do Norte (2 destinos) e Jericoacoara (1 destino)

