Número de seleções classificadas para a Copa do Mundo chega a 10, incluindo duas estreantes

Ao todo, 10 países já estão confirmados na Copa do Mundo de 2026. Coreia do Sul, Jordânia e Uzbequistão garantiram suas vagas nesta quinta-feira, 5, e se juntaram a Argentina, Irã, Japão e Nova Zelândia, além de Canadá, Estados Unidos e México, países sedes do torneio, como países garantidos no Mundial.

A Jordânia conseguiu se classificar para uma Copa do Mundo pela primeira vez em sua história. A equipe do Oriente Médio venceu o Omã por 3 a 0 e conquistou sua vaga com uma rodada de antecedência. No último confronto das eliminatórias, os Bravos Cavaleiros jogarão contra o Iraque.

O Uzbequistão é mais um novato em mundiais de seleções. Os Lobos Brancos garantiram sua passagem para a América do Norte após empatar por 0 a 0 com os Emirados Árabes, adversário direto pela classificação para a Copa e vice-liderança do grupo A das Eliminatórias Asiáticas.

A Coreia do Sul venceu o Iraque por 2 a 0 e garantiu vaga para a Copa. Os Tigres da Ásia avançaram ao torneio de seleções e lideram o Grupo B das Eliminatórias de seu continente. Para garantir o primeiro lugar, precisa somente empatar com o Kuwait, uma vez que a equipe tem atualmente 19 pontos e a Jordânia, segunda colocada, soma 16 pontos.

Irã e Japão garantiram suas vagas ainda em março, onde os iranianos empataram com o Uzbequistão por 2 a 2, no dia 25 daquele mês, enquanto os japoneses venceram o Bahrein por 2 a 0 no dia 20.

Nas Eliminatórias da Oceania, a Nova Zelândia não encontrou dificuldades para conquistar a única vaga direta dada ao continente. Venceu a Nova Caledônia por 3 a 0 na final e teve 100% de aproveitamento durante toda a fase classificatória.

Na América do Sul, só a atual líder das Eliminatórias e a atual campeã do mundo, Argentina, está garantida no torneio de seleções. Os Alvicelestes garantiram a vaga em março, após um empate entre Bolívia e Uruguai.

Brasil e Equador podem garantir suas vagas ainda nessa Data Fifa, porém, a missão não é tão simples. As seleções precisam vencer suas duas partidas, incluindo um duelo onde se enfrentam, e dependem de uma combinação de resultados envolvendo Venezuela e Bolívia, sétima e oitavas colocadas respectivamente.

Países classificados para a Copa: