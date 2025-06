Exportação de carne de frango cai 12,9% em maio

A exportação brasileira de carne de frango (incluindo todos os produtos, entre in natura e processados) alcançou 393,4 mil toneladas em maio, o que representou uma queda de 12,9% em comparação com igual mês de 2024.

O levantamento é da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), e já considera os efeitos do embargo anunciado por alguns países após o registro de caso de gripe aviária em granja no Rio Grande do Sul.

A receita obtida no período foi de US$ 741,1 milhões, resultado 9,5% menor em relação ao mesmo mês do ano passado, de US$ 818,7 milhões.

Entre os mercados que influenciaram os dados, estão a China, com importações de 35,8 mil toneladas (queda de 28%), África do Sul (-20,5%) e México (-18,8%). Já as vendas para a União Europeia cresceram 46,2%.