Tomate e arroz mais baratos fazem cesta básica de Fortaleza recuar em maio

Foto: Carol Kossling/O POVO (1/8/2022) Produto teve a maior redução da pesquisa em maio

A cesta básica de Fortaleza apresentou um recuo de 2,42% em maio, quando sete, dos 12 produtos pesquisados, tiveram redução nos preços, segundo calculou o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Com queda nos preços do tomate (12,98%) e tomate (8,3%), o valor para adquirir a cesta básica no mês passado ficou em R$ 728,49. Já o café apontou uma nova alta, de 5,64%, de acordo com o estudo.

Descontado o valor da Previdência Social (7,5%) do salário Mínimo, o Dieese atesta que "o trabalhador fortalezense remunerado pelo piso nacional comprometeu, em maio de 2025, 51,88% do seu salário para comprar os alimentos básicos para uma pessoa adulta."

Veja o valores da cesta básica

Carne (4,5 kg): R$ 221,40 (-0,65%)



Leite (6L): R$ 40,20 (-0,30%)



Feijão (4,5 kg): R$ 29,03 (+0,62%)



Arroz (3,6 kg): R$ 22,39 (-8,39%)



Farinha (3 kg): R$ 15,45 (-0,77%)



Tomate (12 kg): R$ 107,76 (-12,98)



Pão (6 kg): R$ 126,18 (+0,05%)



Café (300g): R$ 22,28 (+5,64%)



Banana (7,5 kg): R$ 67,65 (-0,12%)



Açúcar (3 kg): R$ 12,81 (+0,71%)



Óleo (900 ml): R$ 9,02 (-1,88%)



Manteiga (750 g): R$ 54,49 (+0,94%)

Elevação dos preços

Mesmo com a redução no quinto mês de 2025, quando se compara o valor da cesta básica de Fortaleza em maio com igual mês do ano passado e com o início do ano, o Dieese aponta elevações de preços.

A maior observada é de 9,72%, observada no primeiro semestre de 2025. O tomate (62,39%), o café (55,91%) e a banana (9,59%) lideraram os aumentos de preços, enquanto o arroz (-17,96%), o feijão (-8,62%) e o açúcar (-5,32%) foram em movimento contrário.

Outra alta, de 2,62%, é calculada ante maio de 2024. Neste comparativo, a farinha (-24,04%), o tomate (22,12%) e o feijão (-19,67%) tiveram os preços em queda. Já o café (99,46%), a carne (25,73%) e o óleo (23,43%) puxaram as altas.

Fortaleza tem 3ª maior redução do País

No País, 15 capitais pesquisadas pelo Dieese tiveram a cesta básica em queda no mês de maio - dentre as quais Fortaleza se destaca como a 3ª de maior redução nos preços.

Veja o ranking das cidades

São Paulo: R$ 896,15 (-1,44)



Florianópolis: R$ 858,93 (+0,09%)



Rio de Janeiro: R$ 847,99 (-0,20%)



Porto Alegre: R$ 819,05 (-1,82%)



Curitiba: R$ 791,39 (-0,29%)



Campo Grande: R$ 789,42 (-1,95%)



Vitória: R$ 784,96 (-1,12%)



Brasília: R$ 774,33 (-0,19%)



Goiânia: R$ 758,67 (-1,14%)



Belo Horizonte: R$ 733,76 (-2,50%)



Fortaleza: R$ 728,49 (-2,42%)



Belém: R$ 726,38 (+0,02%)



Natal: R$ 645,00 (-1,83%)



João Pessoa: R$ 636,73 (-0,75%)



Recife: R$ 636,00 (-2,56%)



Salvador: R$ 628,97 (-0,50%)



Aracaju: R$ 579,54 (-0,07%)

Horas trabalhadas para comer

Ao considerar o valor de R$ 1.518 para uma jornada mensal de trabalho

de 220 horas e o valor de R$ 728,49 para a cesta básica em Fortaleza, o Dieese calculou que o trabalhador teve que desprender 105h e 35 minutos de sua jornada de trabalho mensal para conseguir comprar os itens básicos da alimentação no mês.

O gasto estimado com alimentação de uma família considerada padrão na pesquisa - composta por 2 adultos e 2 crianças - foi de R$ 2.185,47.

Salário ideal

Já o salário ideal para manter uma família com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência é calculado sobre os gastos com a cesta básica mais cara do Brasil - a de São Paulo, no caso, que somou R$ 896,15.

Em maio, esse salário foi estimado em R$ 7.528,56 ou 4,96 vezes o mínimo reajustado em R$ 1.518,00.



