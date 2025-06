Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, visitou a sede do Grupo de Comunicação O POVO nessa sexta, 6. Ele foi recebido pela presidente institucional e publisher do O POVO, Luciana Dummar, e pelo presidente executivo do O POVO, João Dummar Neto. Na conversa, junto com outros jornalistas da Casa, o líder político e médico analisou a conjuntura política local e nacional e falou sobre perspectivas para o cenário político de 2026.