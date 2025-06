Hospital Gênesis, de Fortaleza, encerrará atendimentos de urgência obstétrica

Foto: Reprodução/Instagram Hospital Gênesis Hospital Gênesis tem mais de 30 anos de atuação, tendo na maternidade uma das áreas especializadas da unidade hospitalar

O Hospital Gênesis, localizado no bairro Aldeota, em Fortaleza, informou que encerrará definitivamente os serviços do Pronto Atendimento Obstétrico a partir de julho. A unidade hospitalar explicou, no entanto, que a mudança ocorrerá somente nos serviços de urgência obstétrica, seguindo normalmente os atendimentos eletivos de obstetrícia, assim como as demais especialidades e serviços do hospital.

Segundo a nota publicada nas redes sociais, no dia 6 de junho, a decisão resulta de uma "reestruturação estratégica" das atividades assistenciais, visando à "sustentabilidade dos serviços prestados com qualidade e segurança".

A medida afeta todas as 19 operadoras de plano de saúde. Até então, já se sabe que a Unimed Fortaleza informou aos beneficiários a inclusão de nova alternativa para pronto atendimento obstétrico.

Clientes Unimed Fortaleza foram informados por volta das 9h deste sábado, 7 de junho, por meio de notificação no aplicativo do plano de saúde, acerca do encerramento do serviço do hospital a partir do dia 7 de julho.O informativo vem exatamente um mês antes do encerramento do serviço, atendendo à exigência da Agência

Nacional de Saúde Suplementar (ANS) da necessidade de comunicação individualizada com 30 dias de antecedência do término da prestação de serviço. (Marcelo Bloc)