Karyne Lane, repórter do OPOVO+, vence Prêmio de Jornalismo Digital Socioambiental

Foto: Divulgação Karyne Lane quando recebia o Prêmio Socio Ambiental de Jornalismo

A repórter do O POVO+ , Karyne Lane, venceu o Prêmio de Jornalismo Digital Socioambiental, na categoria "Melhor Cobertura Local", com a série de reportagens "Os impactos dos agrotóxicos".

A série de reportagens mostra os efeitos da aprovação do uso de drones na pulverização aérea de agrotóxicos no Ceará a partir de Limoeiro do Norte, agropolo fruticultor e terra de Zé Maria do Tomé. A edição do material foi feita pela editora-chefe, Fátima Sudário, e pela editora-adjunta, Catalina Leite.

O especial aborda o legado do agricultor assassinado em 2010 e investiga as camadas de um problema silencioso e invisível que cresce em solo brasileiro.

A série de reportagens especiais "Áreas verdes em Fortaleza", também do O POVO , assinada pelas repórteres Ludmylla Barros e Karyne Lane, também estava como finalista da categoria.

O prêmio é uma parceria da Associação de Jornalismo Digital (Ajor), com a Embaixada Britânica, e homenageia o jornalista britânico, Dom Phillips, e o indígena Bruno Pereira.

Assassinados na Amazônia em junho de 2022, enquanto viajavam pela região do Vale do Javari, Dom Phillips e Bruno Pereira tornaram-se símbolos da luta contra a violência na Amazônia e da proteção das populações indígenas e do meio ambiente.