R$ 1,5 milhão para o CV interferir em eleição

Foto: o povo capa

Integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) teriam recebido R$ 1,5 milhão para interferir nas eleições municipais de 2024 em Santa Quitéria, município do Sertão de Crateús. É o que afirmaram promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público do Ceará (MPCE). O valor foi entregue por servidores municipais. Os detalhes foram destaque de manchete do O POVO da edição de quarta-feira, 4, e revelaram ainda que traficante "Doze", alvo de operação na Rocinha, teria fornecido drogas e armas para Região Norte.