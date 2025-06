Em 24 horas, 66 pessoas são presas no Ceará durante operação policial

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO POLICIAIS reforçaram a segurança (Imagem meramente ilustrativa)

Entre a noite de sexta-feira, 6, e as 17 horas de sábado, 7, 66 pessoas foram presas no Ceará durante mais uma edição da Operação Integração Saturação Total. Foram 57 prisões em flagrante e 9 por cumprimento de mandados de prisão.

Ainda foram apreendidas 32 armas de fogo no período, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Como O POVO mostrou nessa sexta-feira, a operação levou um reforço de mais de mil policiais às ruas.

Em média, conforme afirmou o secretário Roberto Sá ao O POVO, 93,98 pessoas foram presas diariamente pelas Forças de Segurança do Estado entre janeiro e maio deste ano, representando um aumento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado — 14.192 presos contra 12.561.



"Na Operação Integração Saturação Total, equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) atuam de forma ordenada com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), no patrulhamento, apuração de ocorrências e no reforço da sensação de segurança para a população", informou a SSPDS.



Entre as prisões ocorridas durante a operação, a SSPDS destacou a captura em flagrante de um suspeito de roubo no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza, e o cumprimento de mandado de prisão contra um suspeito de homicídio em Quixadá, no Sertão Central do Estado.