Vítima denuncia soltura de motorista de aplicativo condenado por estupro em Fortaleza

Foto: reprodução / REDES SOCIAIS EDILSON Florêncio foi preso em flagrante

AVISO: Esta matéria descreve situações que podem ser consideradas gatilho.



A vítima de um crime de estupro ocorrido no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, no dia 19 de janeiro deste ano, utilizou as redes sociais para denunciar a soltura do motorista de aplicativo e lutador Edilson Hortêncio da Conceição, nesta segunda-feira, 9, preso em flagrante e condenado pelo estupro.

A vítima descreveu que foi sequestrada, violentada e estrangulada até quase a morte. "Não tive chance nenhuma de defesa. Me lembro de cada segundo do ar faltando", relata a vítima.

Três policiais que estavam no fim do turno verificaram o automóvel dentro de um matagal e foram ao local. O homem foi preso em flagrante.

"Nos últimos quatro meses eu e minha família sofremos em silêncio, porque não queríamos exposição. Estávamos sobrevivendo dia após dia a esse pesadelo. O que eu vou contar agora é até difícil de acreditar, mas o judiciário cearense representado por uma juíza mulher, apesar de condená-lo, decidiu na mesma sentença soltá-lo e deixar responder em liberdade", afirma.

Conforme a vítima, mesmo com depoimento de três policiais, testemunhas oculares, exame de perícia, o réu confessando o crime, a Justiça entendeu que ele poderia responder em liberdade por ser réu primário.

Vítima diz temer homem solto nas ruas

"O sistema está dizendo para outras mulheres que a palavra delas não basta, que nenhuma confissão basta, que o agressor vai sair por aí pela porta da frente. Tudo o que eu queria nesse momento era ter paz e tranquilidade, mas como vou ter sabendo se o cara está aí solto pelas ruas", destaca a vítima.

No dia do crime a vítima saía de um evento festivo e o homem se passou por motorista de aplicativo fingindo fazer uma corrida, no entanto quando a mulher embarcou ele a levou para um local ermo e a estuprou. O indivíduo deu um golpe chamado mata-leão e a mulher ficou inconsciente.

"Eu não era a primeira, não ia ser a última e se não fosse eu naquela noite seria outra mulher. E talvez essa mulher não estaria aqui contando isso para vocês", descreve.

O POVO não identifica a vítima de estupro.

Estupro: o que fazer após ser vítima do crime

No caso de um estupro, como proceder? Para onde ir: hospital ou delegacia? Qual o prazo para realizar a denúncia? Veja perguntas e respostas sobre o que fazer em caso de estupro.

Existem unidades de saúde de referência no atendimento as vítimas do crime no Ceará, onde são feitos os procedimentos necessários para resguardar a saúde da mulher, além dos encaminhamentos adequados nessas situações.



O que caracteriza um estupro?

Desde 2009, o Código Penal Brasileiro prevê, no artigo 213, que o estupro acontece quando há, com violência ou grave ameaça, "conjunção carnal ou prática de atos libidinosos". Ou seja, não é preciso haver penetração para que o crime se caracterize como estupro.

Segundo a lei, não há relação sexual com menores de 14 anos. Nesse caso, sempre será considerado estupro de vulnerável.

Atendimento às vítimas de estupro: unidades de referência no Ceará

Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac)

Endereço: Rua Coronel Nunes de Melo, bairro Rodolfo Teófilo

Contato: (85) 3366-8502

Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana (Gonzaguinha)

Endereço: Av. Washington Soares, 7700 - Messejana Telefone: (85) 3101-4353

Hospital Geral de Fortaleza (HGF)

Endereço: Rua Riachuelo, 900 - PapicuTelefone: (85) 3457-9261

Hospital Geral Dr. César Cals

Endereço: Avenida Imperador, 545 - Centro

Telefone: (85) 3101-5404 /(85) 3101-5412

Hospital Infantil Albert Sabin (atendimento infantil) Endereço: R. Tertuliano Sales, 544 - Vila União

Telefone: (85) 3492-5336

Instituições de proteção à mulher

Casa da Mulher Brasileira do Ceará

O equipamento abriga Delegacia de Defesa da Mulher, Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Ministério Público e Defensoria Pública, além de Centros de Referência municipal e estadual que ofertam atendimento psicossocial.

Endereço: Rua Tabuleiro do Norte com Rua Teles de Sousa. Bairro Couto Fernandes – Fortaleza

Telefone: (85) 31082999 / 31082998 / 31082997

E-mail: casadamulherbrasileiradoceara@mulheres.ce.gov.br

Informações e Denúncia

Recepção: (85) 3108.2992 / 3108.2931 –

Plantão 24h

Delegacia de Defesa da Mulher: (85) 3108.2950 – Plantao 24h, sete dias por semana

Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher: (85) 3108.2966 – Segunda a domingo (exceto feriados), 8h às 20h

Defensoria Pública: (85) 3108.2986 – Segunda a sexta, 8h às 17h

Ministério Público: (85) 3108. 2940 / 3108.2941 – Segunda a sexta, 8h às 16h

Juizado: (85) 3108.2971 – Segunda a sexta, 8h às 17h

Brinquedoteca: (crianças de 0 a 12 anos) – Plantão 24h

Casa da Mulher Cearense:

Juazeiro do Norte, Quixadá e Sobral

Idealizadas a partir do exemplo da Casa da Mulher Brasileira, as três Casas da Mulher Cearense, localizadas nos municípios de Juazeiro do Norte, Quixadá e Sobral, atuam com rede de proteção e atendimento humanizado às mulheres em situação de violência.

Casa da Mulher Cearense - Juazeiro do Norte

Endereço: Av. Pe. Cícero, 4501, São JoséContato: (85) 98128-8071 |

casadamulhercearense.cariri@mulheres.ce.gov.br

Casa da Mulher Cearense - Quixadá

Endereço: Rua Luis Barbosa da Silva - Planalto Renascer Contato: (85) 98957-2422 |

casadamulhercearense.quixada@mulheres.ce.gov.br

Casa da Mulher Cearense - Sobral

Endereço: Av. Monsenhor Aloísio Pinho, s/n - bairro Gerardo Cristino de Menezes Contato: (85) 98959-7453 | casadamulhercearensesobral@gmail.comDelegacias de defesa da mulher no Interior do Ceará

Delegacia de Defesa da Mulher de Pacatuba

Endereço: Av. Marginal Nordeste, sn - Conj. Jereissati 3, Pacatuba

Telefone: (85) 3384-5820/ (11) 98161-7982E-mail: ddmpacatuba@policiacivil.ce.gov.br

Delegacia de Defesa da Mulher de Caucaia

Endereço: Rua Porcina Leite, 113 - Parque Soledade, Caucaia Telefone: (85) 3101-7926/ (85) 3101-7927 E-mail: ddmcaucaia@policiacivil.ce.gov.br

Delegacia de Defesa da Mulher de Maracanaú

Endereço: Av. Padre José Holanda do Vale, 1691 – Piratininga, MaracanaúTelefone: (85) 3371-7835/ (85) 3101-7345 E-mail: ddmmaracanau@policiacivil.ce.gov.br

Delegacia de Defesa da Mulher do Crato

Endereço: Rua Dom Quintino, 704 – Centro, Crato

Telefone: (88) 3102-1250E-mail: ddmcrato@policiacivil.ce.gov.br

Delegacia de Defesa da Mulher de Iguatu

Endereço: Av. Monsenhor Coelho, s/n – São Sebastião, Iguatu

Telefone: (88) 3581-9454E-mail: ddmiguatu@policiacivil.ce.gov.br

Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte

Endereço: Avenida Padre Cícero, 4455 – São José, Juazeiro do Norte (Casa da Mulher Cearense)

Telefone: (88) 3102-1102E-mail: ddmjuazeiro@policiacivil.ce.gov.brDelegacia de Defesa da Mulher de Icó Endereço: Rua Padre José Alves de Macedo, 963 – Cidade Nova, Icó

Telefone: (88) 3561-5551E-mail: ddmico@policiacivil.ce.gov.br

Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral

Endereço: Rua Monsenhor Aloísio, s/n – Cidade Gerardo Cristino de Menezes, Sobral (Casa da Mulher Cearense)

Telefone: (88) 3677-4282E-mail: ddmsobral@policiacivil.ce.gov.br

Delegacia de Defesa da Mulher de Quixadá

Endereço: Rua Luiz Barbosa da Silva, 270 – Planalto Renascer, Quixadá

Telefone: (88) 3412-8082 E-mail: ddmquixada@policiacivil.ce.gov.br