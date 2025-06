Publicitário estreia na poesia com livro "Pássaros de Giz"

O publicitário Paulo Fraga-Queiroz realizou o lançamento de "Pássaros de Giz" na noite desta terça-feira, 10, em evento no Museu da Imagem e do Som (MIS). Dividido em três partes, a obra marca a estreia do nova autor no mercado editorial. Ao longo da obra - dividida em três partes - o recente poeta faz um passeio pelas ruas de Fortaleza e, em especial, da Parquelândia - bairro onde passou parte da infância e da adolescência. O evento de lançamento contou com a participação de amigos, familiares, leitores e figuras do campo artístico de Fortaleza. Além de bate-papo sobre a obra e apresentação musical, o lançamento contou com leitura performática de Ricardo Guilherme.