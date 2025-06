Acidente aéreo deixa pelo menos 265 mortos na Índia

Foto: Sam PANTHAKY / AFP EQUIPES de resgate trabalham no local onde o voo 171 da Air India caiu

Um avião da Air India, que se dirigia a Londres com 242 pessoas a bordo, caiu logo após a decolagem, nesta quinta-feira, 12, em uma área residencial da cidade indiana de Ahmedabad, deixando pelo menos 265 mortos, incluindo vítimas em terra.

A aeronave caiu em uma área onde moram e estudam médicos e suas famílias. A reportagem viu a remoção de corpos no local do acidente, assim como parte traseira do avião pendurada na beira de um prédio contra o qual se chocou.

Um responsável da polícia local, Kanan Desai, declarou aos jornalistas que "265 corpos foram levados ao hospital", o que significa que 24 pessoas morreram em terra quando o aparelho se chocou contra um alojamento de profissionais de saúde. O balanço anterior era de 260 mortos.

Embora inicialmente se temesse que todas as pessoas a bordo tivessem morrido, Dhananjay Dwivedi, secretário estadual da Saúde, disse à AFP que um sobrevivente foi encontrado e hospitalizado.

"Metade do avião se chocou contra o prédio residencial onde moravam médicos com suas famílias", disse Krishna, um médico que não deu seu nome completo. "O nariz e a roda dianteira bateram no prédio da cantina, onde estudantes almoçavam", acrescentou.

Este médico disse ter visto "entre 15 e 20 corpos queimados" e ele mesmo, juntamente com outros colegas, resgataram 15 estudantes.

A autoridade de aviação civil da Índia disse que havia 242 pessoas a bordo da aeronave, incluindo dois pilotos e dez tripulantes.

A Air India, por sua vez, informou que a aeronave levava 169 passageiros indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense. O voo se dirigia para o aeroporto londrino de Gatwick.

"A tragédia em Ahmedabad nos chocou e entristeceu. É devastador para além das palavras", disse o primeiro-ministro indiano Narendra Modi após o acidente com o voo 171.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou o "terrível" acidente. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, falou de cenas "devastadoras" e o rei Charles III se disse "chocado".



- 'Devastador' -

O avião emitiu um chamado de socorro e "caiu imediatamente após a decolagem", disse a direção-geral de aviação civil.

Ahmedabad, a principal cidade do estado de Gujarat, tem cerca de 8 milhões de habitantes e o aeroporto, muito concorrido, é cercado de áreas residenciais densamente povoadas.

"Quando chegamos ao local, havia cadáveres jogados e os bombeiros apagavam as chamas", disse Poonam Patni, um morador local. "Muitos dos corpos foram queimados", assegurou.

Jornalistas da AFP viram médicos usando um carrinho para levar os corpos para uma ambulância.

O avião caiu em uma área situada entre um hospital e Ghoda Camp, um dos bairros da cidade.

O aeroporto foi fechado e todos os voos foram "suspensos até novo aviso", informou o operador.

As agências de investigação de acidentes aéreos do Reino Unido e dos Estados Unidos anunciaram o envio de equipes para auxiliar os técnicos indianos.

O presidente da companhia aérea, Natarajan Chandrasekaran, disse que foi estabelecido um centro de emergência com uma equipe de apoio para as famílias em busca de informações.

A Tata Group, empresa proprietária da Air India, ofereceu uma ajuda financeira de dez milhões de rúpias (aproximadamente R$ 647 mil, na cotação atual) às "famílias de cada pessoa que perdeu a vida nesta tragédia" e prometeu cobrir as despesas médicas dos feridos.

A Índia já teve vários acidentes aéreos, inclusive a colisão, em 1996, de dois aviões nos céus de Nova Delhi, que deixou quase 350 mortos.

Em 2010, um avião da Air India Express caiu e explodiu no aeroporto de Mangalore, no sudoeste da Índia, o que causou a morte de 158 dos 166 passageiros e tripulantes a bordo.

Os especialistas acreditam que é cedo demais para especular sobre as causas do acidente desta quinta-feira.