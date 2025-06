Israel anuncia ataque a instalações nucleares iranianas; Irã promete "resposta forte"

Foto: AFP FOTOGRAFIA PRINCIPAL - Espectadores se reúnem em frente a um prédio danificado por um ataque israelense à capital iraniana, Teerã, em 13 de junho de 2025. Israel realizou ataques contra o Irã na manhã de 13 de junho, visando suas instalações nucleares e militares, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, alertou sobre um possível "conflito massivo" na região. (Foto da AFP)

Israel lançou o que chamou de "ataque preventivo" contra o Irã, disse o ministro da Defesa do país na madrugada desta sexta-feira, 13, (fim da noite de quinta-feira, 12, no Brasil), após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertar que Israel poderia atacar as instalações nucleares do Irã.

"Após o ataque preventivo do Estado de Israel contra o Irã, espera-se, no futuro imediato, um ataque com mísseis e drones contra o Estado de Israel e sua população civil", disse o ministro da Defesa, Israel Katz. Por isso, Israel declarou estado de emergência e emitiu um alerta para ações retaliatórias do Irã. Forças Armadas iranianas prometem "resposta forte" a ataque israelense.

Horas antes, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu que um ataque israelense contra o Irã "poderia acontecer", mas pediu que Israel não atacasse o Irã, e defendeu uma solução diplomática, embora Teerã tenha prometido aumentar sua produção de urânio enriquecido antes da sexta rodada de negociações marcada para domingo.

Após o ataque, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, que advertiu a república islâmica para que se abstenha de atacar bases americanas. "Não estamos envolvidos em ataques contra o Irã e nossa principal prioridade é proteger as forças americanas na região", afirmou Rubio em um comunicado.

O presidente Donald Trump reunirá o conselho de segurança nacional nesta sexta-feira, anunciou a Casa Branca.

Uma fonte militar israelense disse a jornalistas que Israel atacou alvos nucleares e outros locais militares ao longo do território do Irã. "As ações que estamos efetuando são dezenas de ataques contra alvos militares e alvos relacionados com o programa nuclear [iraniano] em diferentes partes do Irã", declarou o oficial do Exército israelense.

A fonte acrescentou que o Irã tem capacidade para atacar Israel "a qualquer minuto".

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que os ataques contra o Irã vão durar o tempo que for necessário. "Esta operação vai continuar por tantos dias quanto for necessário para eliminar essa ameaça", disse Netanyahu, em mensagem de vídeo. "Atingimos o coração do programa de enriquecimento nuclear do Irã. Atacamos a principal instalação de enriquecimento nuclear iraniana de Natanz. Também atingimos o coração do programa iraniano de mísseis balísticos."

Contudo, a mídia estatal iraniana afirma que alvos eram edifícios residenciais que "várias pessoas, incluindo crianças e mulheres" morreram. O ataque israelense também matou o chefe da Guarda Revolucionária, Hossein Salami, informou a imprensa estatal.

"O major-general Hossein Salami, chefe da Guarda Revolucionária Islâmica, foi martirizado no ataque do regime israelense contra o quartel da GRI", informou a agência de notícias local Tasnim. Anteriormente, a televisão estatal havia noticiado fogo e fumaça na base da Guarda Revolucionária em Teerã.

A defesa aérea do Irã foi acionada em sua capacidade total. "A defesa aérea do Irã diz que está operando a 100% de sua capacidade", informou a televisão estatal, ao acrescentar que o motivo dos ataques é desconhecido.