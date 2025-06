Defesa Civil do Ceará realiza primeiro teste de novo sistema de alertas neste sábado, 14

Foto: Divulgação/ Defesa Civil MORADORES de quatro cidades receberão teste de alerta

A Defesa Civil do Ceará vai realizar neste sábado, 14, o primeiro teste do novo sistema Defesa Civil Alerta (DCA), tecnologia que vai permitir o envio de mensagens diretas para a população em situação de risco. O alerta vai notificar moradores de Fortaleza, Caucaia, Aquiraz e Uruburetama por volta das 12 horas.

O teste do DCA será coordenado pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD) e busca antecipar o contato com a população em casos de emergências. A mensagem enviada nesse sábado, 14, será apenas um teste demonstrativo, sem risco real apresentado.

A Tenente-Coronel BM Holdayne Pereira, Coordenador Estadual da Defesa Civil do Ceará, falou sobre o objetivo principal no uso da nova tecnologia.

“Trata-se de uma tecnologia que representa um avanço estratégico para a proteção da população. Com ela, ganhamos tempo, e tempo, em situações de risco, significa salvar vidas. Nosso compromisso é garantir que a informação chegue de forma rápida, clara e acessível para que cada pessoa possa agir com segurança diante de uma ameaça iminente”, disse.

Com o ensaio, o estado do Ceará busca ter a ferramenta pronta para uso a partir do dia 18 de junho, ampliando a capacidade de reação do órgão em casos de: chuvas intensas, alagamentos, incêndios, deslizamentos e outras ocorrências que exijam ações imediatas.

Na semana que antecedeu a data do teste, reuniões com as Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil foram realizadas, alinhando o procedimento junto aos municípios.

Como vai ocorrer a notificação

O alerta será possível por meio da tecnologia Cell Broadcast, que envia as mensagens automaticamente. A notificação não interfere em chamadas ou aplicativos que estejam em andamento, e não exige cadastro.

O serviço é gratuito e pode atingir até 3 milhões de celulares. Todos os aparelhos fabricados a partir de 2020 e que estejam conectados às redes móveis 4G e 5G devem receber a notificação, mesmo os que estejam em uso.

Durante o teste, estarão presentes o Presidência da República, o Governador do Estado do Ceará e a coordenadora nacional do CENAD, Rosane Duque Estrada. Anteriormente o teste seria realizado por volta das 15 horas do sábado, mas precisou ser adiantado por conta da agenda do presidente Lula.