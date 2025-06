Hospital Infantil Albert Sabin inaugura 234ª brinquedocreche do Estado

Foto: FÁBIO LIMA AS GÊMEAS Elise Maria (rosa) e Maria Eloize (verde) brincaram no espaço

Em mais uma visita à Fortaleza para o atendimento das filhas no Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), unidade da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), a psicóloga Alcylanna Nunes, 27, ficou surpresa ao encontrar um novo espaço lúdico no local: a brinquedocreche. O equipamento, 234ª do Estado do Ceará, foi inaugurado na manhã desta sexta-feira, 13.

Há cerca de um ano, as gêmeas Maria Eloize e Elis Maria, de 1 ano e 9 meses, são acompanhadas pelo Programa de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), no Centro de Especialidade da unidade hospitalar. Dessa vez, a consulta de rotina foi regada aos sorrisos das garotas, que não tardaram em experimentar os novos brinquedos durante o aguardo do atendimento.

Foto: FÁBIO LIMA As gêmeas são acompanhadas pelo Programa Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APVL), no Centro de Especialidades do HIAS

O espaço, segundo Alcylanna, vai contemplar os momentos de espera da família, que vem de Iguatu, a 388,82 km de Fortaleza, para garantir o tratamento. “Vai dar um suporte para a gente manter as crianças ali numa brincadeira, numa dinâmica, numa diversão, enquanto é chamado, de fato, para o atendimento. Vem proporcionar um pouco mais de acolhimento, de humanização, para que a gente possa se sentir mais à vontade”, comemora.

Entre os itens disponíveis na brinquedocreche, estão: casinha de brinquedo, escorregador, tabela de basquete, túnel lúdico, gangorra, piscina de bolinhas, toca 3 em 1, trave de gol, livros infantis, jogos inclusivos, além de estante temática, mesas infantis e painéis sensoriais.

Os novos equipamentos lúdicos foram instalados em uma área aberta do hospital e funcionarão no mesmo horário dos atendimentos do Centro de Especialidades, que acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Além dos brinquedos, o espaço conta ainda com materiais pedagógicos, disponibilizados pela Secretaria da Proteção Social (SPS).

A unidade de saúde é referência e atua exclusivamente no atendimento pediátrico de alta complexidade, para pacientes de recém-nascidos a 17 anos. A instituição conta com ambulatórios, UTIs, centro cirúrgico, o Centro Pediátrico do Câncer (CPC) e o Centro de Emergência Pediátrica (CEP).

Diretora-geral do HIAS, Fábia Linhares explica que a humanização do atendimento hospitalar é um dos pilares da missão do hospital. “Essas crianças precisam de um espaço para elas chamarem de delas, onde elas possam realmente ser bem acolhidas e tratadas. A criança, não precisa vir para o ambiente de consultório ou hospital e ser triste, infeliz”, pontua

Para a diretora, a importância do lúdico no atendimento infantil vem a partir do momento em que “trazendo o brinquedo e tudo mais”, a criança pode “se sentir melhor e até esquecer, como essas aqui, que estão aqui para se consultar, para fazer um curativo, para fazer algum tipo de procedimento”.

Com atendimento ambulatorial em diversas especialidades, como onco-neurologia, pneumologia, dermatologia, cirurgia pediátrica, psicologia e fonoaudiologia, o Centro de Especialidade do Hias oferece serviços multidisciplinares voltados a crianças e adolescentes, entre eles:

Núcleo de Atendimento Integrado ao Fissurado (Naif): atendimento a crianças com anomalias craniofaciais, como fissuras labiopalatinas

Núcleo de Orientação e Estimulação ao Lactente (Noel): acompanhamento precoce de crianças com atrasos no desenvolvimento

Programa Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV): assistência a crianças com alergia à proteína do leite de vaca, com fornecimento de fórmulas especiais

Espaços lúdicos e de convivência ajudam na recuperação dos pacientes

Secretária de Saúde do Estado do Ceará, Tânia Mara destaca que a inauguração da brinquedocreche tem repercussão na conduta, no tratamento e no acompanhamento das crianças atendidas na unidade de saúde. “Porque eles sabem que vão chegar aqui, vão ser bem recebidos, bem acolhidos. Isso fortalece também a adesão ao tratamento, então é extremamente importante”, ressalta.

Durante o acompanhamento das filhas para o atendimento no setor de alergias múltiplas, Alcylanna Nunes, que também atua na área da saúde, destacou que o espaço deve contribuir como “um incentivo ao próprio desenvolvimento infantil". "Dá para as crianças explorarem um pouco mais desse lúdico, explorarem um pouco mais esse espaço de motricidade, de atenção, de tudo, de forma integral”, pontua.

Foto: FÁBIO LIMA Espaço lúdico contribui para o desenvolvimento infantil e auxilia na adesão dos pacientes ao tratamento

Durante a inauguração, a vice-governadora e titular da Secretaria de Proteção Social, Jade Romero, destacou que o equipamento é a 234ª brinquedocreche entregue pelo Programa Mais Infância, que completa 10 anos em 2025. “No total, já foram mais de 700 equipamentos entre brinquedopraças, brinquedocreches, Complexos Mais Infância, Cidade Mais Infância, Centros de Educação Infantil, que foram entregues pensando nessa população de 0 a 6 anos”.

LEIA MAIS | 59 mil crianças deixaram a extrema pobreza no Ceará nos últimos 2 anos, diz governo

Jade Romero afirma ainda que espaços de convivência, como a brinquedocreche, fortalecem a saúde mental das crianças e de seus cuidadores, garantindo não só o direito de brincar e se desenvolver, ajudando também na recuperação dos pacientes. “Nós temos indicadores que mostram que esses investimentos que são feitos no início da vida, a cada dólar investido, a gente economiza até outros 12 dólares em política adjacentes que vão acontecer depois dos seis anos de idade”, acrescenta.