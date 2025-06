Foto: o povo capa

Na última terça-feira, 10, peças-chave da denúncia da ação penal sobre um plano de golpe de Estado no País foram ouvidas no Supremo Tribunal Federal (STF). Os generais Heleno e Braga Netto, este por videoconfrência já que está preso, o ex-presidente Jair Bolsonaro prestaram depoimentos so ministro Alexandre de Moraes. O julgamento, com Bolsonaro negando tentativa de golpe e pedindo desculpas a Moraes, foi manchete da edição do O POVO de quarta-feira, 11.