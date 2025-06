Manifestantes de vários países, incluindo Brasil, pedem cessar-fogo na Faixa de Gaza

Foto: FÁBIO LIMA EM FORTALEZA, manifestantes se reuniram na Beira Mar

Protestos pedindo o cessar-fogo na Faixa de Gaza e o fim do conflito Israel-Palestina foram vistos, neste fim de semana, em diversos lugares do mundo, como Holanda, Bélgica, França, Reino Unido, Espanha e Brasil. Atos são parte da “Marcha Global para Gaza”, iniciativa internacional mobilizada por movimentos populares, organizações sociais, coletivos e ativistas de direitos humanos.

No País, ocorreram manifestações em cidades como São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Fortaleza. Como parte de atos distribuídos ao redor do Brasil, manifestantes pró-Palestina se reuniram na avenida Beira Mar, na altura do Náutico, ontem, 15. O movimento, que levantou a bandeiras palestinas defendeu o cessar-fogo na Faixa de Gaza, também criticou as ofensivas militares de Israel no território.

Na Holanda, aproximadamente 150 mil pessoas saíram neste domingo 15, vestidos de vermelho para marchar em protesto contra as políticas do governo em relação a Israel, segundo a Associated Press. Percorreram um circuito de cinco quilômetros ao redor do centro de Haia para criar uma linha vermelha simbólica que, segundo eles, o governo não estabeleceu para deter a campanha de Israel em Gaza.

Os manifestantes, agitando bandeiras palestinas e aos gritos de "Parem o genocídio", transformaram um parque no centro da cidade em um mar vermelho. Nas faixas podia-se ler "Não desvie o olhar, faça algo", "Parem a cumplicidade holandesa" e "Silêncio quando as crianças dormem, não quando morrem".

Na Bélgica, cerca de 75 mil pessoas - muitas também vestidas de vermelho - tomaram as ruas da capital Bruxelas neste domingo, segundo a polícia, reportou a Associated Press.

Na França, especificamente, Paris, ocorreu uma marcha de "grande manifestação" nacional para condenar "a corrida mortal das autoridades israelenses e as atrocidades cometidas em Gaza" no sábado, 14, reportou o Le Monde Diplomatique.

No Reino Unido, manifestantes pró-Palestina, agitando bandeiras da Palestina e do Irã, marcharam por Londres no sábado pedindo o fim de bombardeio ao Irã. Também exigiam o fim dos bombardeios em Gaza, reportou The Telegraph.

Na Espanha, especificamente Barcelona, cerca de 18 mil pessoas marcharam pedindo o fim do "genocídio" na Palestina no sábado, segundo o Catalan News.

Ataques aéreos e disparos israelenses mataram pelo menos 45 palestinos na Faixa de Gaza no sábado, 14, a maioria perto de um ponto de distribuição de ajuda. (Penélope Menezes com as agências)

